Krypto-Analysten prognostizieren: Das passiert bei BTC, ETH & XRP

Kryptowährungen tendieren in den letzten 24 Stunden wieder fester. Nach einem Flash-Crash, der das Momentum deutlich eintrübte, folgt die Gegenbewegung. Bitcoin erreicht schon wieder 96.000 US-Dollar und steigt mit einem Kursplus von 6 Prozent stärker als der Gesamtmarkt. Derweil gibt es bei XRP 8 Prozent Kursgewinne. Der Dogecoin ist der stärkste Top 10 Coin.

Nun haben sich Krypto-Analysten von Santiment in einer neuen Einschätzung mit den wertvollsten Coins der Welt beschäftigt? Was ist los bei BTC, ETH und XRP?

As crypto markets have been hanging on to precious support levels, the community's sentiment toward top caps remain in very different positions:



Bitcoin $BTC: With a market value just above $92K, crypto's top asset has disappointed traders over the past 4 weeks now. But… pic.twitter.com/B71JGFtJPI