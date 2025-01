München (ots) -Die Provectus Technologies GmbH, ein IT-Dienstleister mit Sitz in München, freut sich bekannt zu geben, dass sie offiziell als Citrix Preferred Services Partner ausgezeichnet wurde. Diese Zertifizierung ist ein bedeutender Meilenstein in ihrer 21-jährigen Partnerschaft mit Citrix und macht Provectus zu einem von nur vier Partnern in Deutschland, die dieses exklusive Prädikat tragen dürfen.Der Status als Preferred Services Partner honoriert die umfassende Expertise und langjährige Erfahrung der Provectus Technologies GmbH in der Implementierung und Betreuung von Citrix-Technologien. Zugleich unterstreicht er das Engagement des Unternehmens, seinen Kunden innovative und sichere IT-Lösungen zu bieten, die optimal auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind.Ein Meilenstein in der Partnerschaft mit CitrixDie Auszeichnung als Citrix Preferred Services Partner wird ausschließlich an Mitglieder des Citrix Fusion Partner Program verliehen, die herausragende Fachkompetenz und exzellentes Kundenfeedback vorweisen können. Sie basiert auf strengen Überprüfungen durch Citrix und belegt die Fähigkeit von Provectus, innovative Technologien in ausgezeichnete IT-Dienstleistungen zu übersetzen.Durch diese Partnerschaft erhält Provectus darüber hinaus Zugang zu erweiterten Support-Diensten, exklusiven Ressourcen und neuen Kooperationsmöglichkeiten mit Citrix. Dies erlaubt dem Unternehmen, seine Dienstleistungen weiter zu optimieren und Best Practices konsequent anzuwenden.Citrix-Lösungen für moderne ArbeitsweltenCitrix-Technologien sind entscheidend, um flexible, sichere und leistungsstarke Arbeitsumgebungen zu schaffen. Sie ermöglichen orts- und geräteunabhängiges Arbeiten und unterstützen Unternehmen dabei, hybride Arbeitsmodelle und Remote-Arbeitsplätze erfolgreich umzusetzen. Zudem bieten sie umfassende Sicherheitsfunktionen, die den Schutz sensibler Daten und den kontrollierten Zugriff auf Ressourcen gewährleisten.Ein Gewinn für KundenDie neue Zertifizierung als Citrix Preferred Services Partner verschafft der Provectus Technologies GmbH die Möglichkeit, Kunden noch umfassender zu unterstützen. Dank zertifizierter Teams mit langjähriger Erfahrung in verschiedensten Projekten, bietet das Unternehmen fundierte Expertise sowohl für mittelständische als auch für globale Unternehmen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Citrix können Kunden von neusten technologischen Entwicklungen profitieren und innovative Lösungen direkt in ihre IT-Strategie integrieren."Diese Auszeichnung ist ein bedeutender Erfolg für unser gesamtes Team", erklären Markus Frank, Benedikt Henghuber und Florian Rzytki, Geschäftsführer der Provectus Technologies GmbH. "Sie bestätigt unsere Kompetenz und unser Engagement, unseren Kunden stets innovative und zuverlässige IT-Lösungen zu bieten. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Citrix weiter zu vertiefen und unseren Kunden dadurch noch mehr Mehrwert zu bieten."Über die Provectus Technologies GmbHDie Provectus Technologies GmbH ist ein IT-Dienstleister mit Sitz in München. Mit innovativen Technologien begleitet der Business Enabler große und mittelständische Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer IT stets unter der Prämisse uneingeschränkter Sicherheit und Compliance sowie Stabilität und Verfügbarkeit. Dabei greift Provectus auf die Expertise von über 135 Mitarbeiter*innen und die Erfahrungswerte aus über 23 Jahren im IT-Umfeld zurück.Ihre Kompetenzen fußen auf drei Säulen: Cloud-Technologien, Digital Workplace sowie Digitalisierung von Prozessen. Gemeinsam mit Unternehmen wie HSE, MLP Finanzberatung, Marc O'Polo und QIAGEN konnte Provectus, als ISO27001-zertifiziertes Unternehmen, bereits viele erfolgreiche Projekte rund um die digitale Transformation realisieren und stetig weiterentwickeln - ganz nach dem Motto:tomorrow's technologies today.Pressekontakt:Isa BanothTel.: +49 89 71040920Mail: pr@provectus.deOriginal-Content von: Provectus Technologies GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178301/5949107