München (ots) -Das Saarland bleibt spitze - zumindest was Kraftstoffpreise betrifft: Autofahrerinnen und Autofahrer profitieren dort erneut von den günstigsten Spritpreisen Deutschlands. Der ADAC Bundesländervergleich zeigt, dass das kleine Bundesland erneut mit den niedrigsten Durchschnittspreisen punktet. Ein Liter Super E10 kostet hier im Schnitt 1,684 Euro - das sind 9,5 Cent weniger als in Mecklenburg-Vorpommern, dem Schlusslicht des Vergleichs mit 1,779 Euro pro Liter. Auf Platz zwei liegt Baden-Württemberg mit 1,707 Euro je Liter Super E10, gefolgt von Rheinland-Pfalz mit 1,715 Euro.Auch bei Diesel führt das Saarland die Rangliste an. Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen im kleinsten deutschen Flächenland im Schnitt 1,643 Euro je Liter. Bremen folgt mit 1,648 Euro auf Platz zwei, während Baden-Württemberg mit 1,664 Euro ebenfalls zu den vergleichsweise günstigen Bundesländern zählt. Das Schlusslicht bildet wie schon bei Super E10 Mecklenburg-Vorpommern: Hier müssen Autofahrerinnen und -fahrer 1,737 Euro je Liter Diesel zahlen - und damit 9,4 Cent mehr als im Saarland. Ebenso wie bei Super E10 werden die weiteren Plätze der teuersten Bundesländer von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Schleswig-Holstein belegt.Der ADAC empfiehlt, vor der Fahrt zur Tankstelle zu prüfen, wo die Kraftstoffpreise in der Umgebung gerade am niedrigsten sind. Dabei hilft die Spritpreis-App "ADAC Drive", die laufend die aktuellen Kraftstoffpreise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland anzeigt. Gerade in den teureren Bundesländern kann sich der Preisvergleich lohnen, auch um dem Wettbewerb zwischen den Anbietern auf dem Markt frischen Schwung zu geben. Tendenziell ist es ratsam, den Morgen zu meiden und eher abends zu tanken.Für die heutige Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme vom 14. Januar, 11 Uhr, dar. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter www.adac.de/tanken (https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/?redirectId=quer.vpo.tanken).Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5949098