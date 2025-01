Wien (www.fondscheck.de) - Oddo BHF AM verstärkt Vertriebsteam - FondsnewsOddo BHF Asset Management (Oddo BHF AM) baut seine Vertriebsaktivitäten in Deutschland mit zwei erfahrenen Experten weiter aus, so die Experten von "FONDS professionell".Steffen Orlowski wechsele von der zur Deutschen Bank gehörenden DWS zu dem Vermögensverwalter und werde als Head IFA/Insurance das Team für den Makler- und Versicherungsvertrieb leiten. Dies teile das Unternehmen mit. Orlowski sei bei der DWS zuletzt als Senior Key Account Manager für Versicherungen und zuvor für Finanzvertriebe und Independent Financial Advisors (IFAs) zuständig gewesen. ...

