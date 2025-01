Die Deutsche Post verzeichnet am aktuellen Handelstag eine leichte Aufwärtsbewegung an der Börse. Der Anteilsschein des Logistikkonzerns konnte im XETRA-Handel um 0,4 Prozent zulegen und erreichte zeitweise einen Höchststand von 33,91 Euro. Die Handelsdynamik zeigt sich dabei verhalten, was sich in einem überschaubaren Handelsvolumen von knapp einer halben Million Aktien widerspiegelt. Bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 45,67 Euro, das Ende Januar dieses Jahres markiert wurde.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Marktexperten weiteres Potenzial für die Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 40,64 Euro rechnen Analysten mit deutlichen Kurssteigerungen. Diese Einschätzung wird durch die positive Geschäftsentwicklung gestützt, die sich im letzten Quartal in einem Umsatzplus von 6,16 Prozent auf 20,59 Milliarden Euro manifestierte. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 2,81 Euro.

