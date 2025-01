Die Nordex-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Kursanstieg von 4,3 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit Mitte November. Dieser positive Trend wurde durch die Bekanntgabe bedeutender Auftragseingänge aus der Türkei befeuert, wo das Unternehmen im vierten Quartal Bestellungen für 97 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 638 Megawatt verbuchen konnte. Die Aktie überwand dabei die technisch wichtige 50-Tage-Linie und näherte sich der bedeutenden Widerstandsmarke von 12 Euro, die seit November mehrfach eine Hürde darstellte.

Strategischer Erfolg im türkischen Markt

Mit den jüngsten Aufträgen hat Nordex in der Türkei für das Jahr 2024 einen beeindruckenden Gesamtauftragseingang von einem Gigawatt erzielt. Diese positive Entwicklung folgt auf kürzlich vermeldete Erfolge in Nordamerika und Deutschland, was das Vertrauen der Anleger in die langfristigen Wachstumsaussichten des Windenergieanlagenherstellers stärkt. Der Aktienkurs liegt damit deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 8,62 Euro vom Januar 2024.

