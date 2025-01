Krefeld/Hamburg (ots) -Die höchste deutschsprachige Liga für VALORANT, die HanseMerkur Challengers DACH: Evolution, startet mit einer umfassenden Neuausrichtung in die neue Stage: Ab dem 18. Januar 2025 können erstmals E-Sport-Teams eine offizielle Liga von Riot Games aktiv mitgestalten und zukunftsweisend aufbauen. Als Partner der ersten Stunde wird die HanseMerkur die Liga im Jahr 2025 weiterhin als offizieller Titelpartner unterstützen.Eine Initiatorengruppe bestehend aus vier renommierten E-Sport-Organisationen - SK Gaming, MOUZ, Eintracht Frankfurt und FOKUS - sowie dem von TaKeTV gegründeten Project V, hat das Grundkonzept der Liga entwickelt. Erstmals werden dadurch E-Sport-Teams nicht nur Teilnehmer, sondern auch Ausrichter der Liga. So können sie ihr gesammeltes Know-how aus einer vollkommen neuen Perspektive einbringen, um das Projekt optimal auf die Bedürfnisse der Teams und Fans abzustimmen.Zum Saisonstart nehmen folgende acht Teams teil:- TeamOrangeGaming- Permitta Unicorns- Xperion NXT- Eintracht Frankfurt- MOUZ- FOKUS- CGN Esports- ALTERNATE aTTaXDrei Offline-Events markieren die Highlights der neuen Stage, die Fans von VALORANT an einem Ort versammeln, um gemeinsam ihre Profis zu feiern. Zudem wird jede E-Sport-Organisation einen Content Creator als Gesicht der Liga präsentieren, um die Community stärker einzubinden und die Reichweite zu erhöhen.Die Liga legt großen Wert auf die Förderung der Female- und Amateur-Szene. Durch gezielte Organisation und Betreuung dieser Bereiche wird ein integratives Umfeld geschaffen, das Spielerinnen und Spielern aller Leistungsstufen Entwicklungsmöglichkeiten bietet.Fortsetzung der Partnerschaft mit HanseMerkurMit der Verlängerung ihres Engagements setzt die HanseMerkur, bereits seit Liga-Gründung im Jahr 2022 durchgehender Title Partner, ein klares Zeichen und unterstreicht die Bedeutung sowie Nachhaltigkeit ihrer Unterstützung. Durch die Zusammenführung aller Wettbewerbe - Profi, Female und Amateur - unter einem Dach erweitert sich auch die Präsenz der HanseMerkur auf alle Bereiche der Liga.Eric Bussert, Vorstand HanseMerkur, erläutert: "Als HanseMerkur stehen wir für Verlässlichkeit und Sicherheit im Versicherungsbereich und bleiben auch im dynamischen VALORANT-Ökosystem und der neuen Struktur der Liga-Betreiber eine stabile und vertrauenswürdige Konstante. Werte wie Gemeinschaft, Teamgeist und das Vertrauen in das Spiel haben uns von Anfang an verbunden. Unser Ziel ist es, die vielversprechende Entwicklung der Szene weiter zu fördern und unsere erfolgreiche Partnerschaft langfristig fortzusetzen."Zitat von Dennis Gehlen, CEO von TaKeTV: "Die Neuausrichtung der Liga markiert einen bedeutenden Schritt für den E-Sport in der DACH-Region. Die Teams bringen jahrelange Erfahrung und als E-Sport-Profis eine ganz neue Perspektive ein, von der wir uns wichtige Erkentnisse versprechen. Dank der zuverlässigen Rückendeckung durch unseren Partner HanseMerkur schaffen wir gemeinsam eine Plattform, die sowohl etablierten Teams als auch Nachwuchstalenten optimale Bedingungen bietet."Zum Auftakt der ersten Stage am 18. Januar findet das erste Offline-Event in der Magenta Facility von SK Gaming in Köln statt. Weitere Informationen zur HanseMerkur Challengers DACH: Evolution finden Sie auf X (https://x.com/valleague_dach).Pressekontakt:Chris Flatoyellow house GmbH+49 176 70 21 6927chris.flato@yellowhouse.gmbhOriginal-Content von: yellow house GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177678/5949187