Koblenz (ots) -Am Montag, 13. Januar zeichneten die rheinland-pfälzische Mobilitätsministerin Katrin Eder und Musikproduzent Thomas Anders drei Grundschulen für ihre Konzepte zu Mobilität und Gesundheit aus.Ob Lauf- und Radfahr-Challenges, Workshops für sichere Schulwege oder Programme für gesunde Pausensnacks - mit dem Schulbeginn waren Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern eingeladen, ihre kreativen Ideen beim ADAC Rhenser-Mobilitäts- & Gesundheitspreis einzureichen, um die Mobilität und das Wohlbefinden an ihrer Schule zu verbessern.Die besten Konzepte wurden im Rahmen der feierlichen Verleihung des ADAC Rhenser Schulawards 2024 im ADAC Reisebüro Mainz gewürdigt.Der Preis, der vom ADAC Mittelrhein e.V. und der Rhenser Mineralbrunnen GmbH ins Leben gerufen wurde, zeichnet herausragende Ansätze für mehr Mobilität und Gesundheit im Schulalltag aus. Zahlreiche Schulen aus der Region beteiligten sich und reichten innovative Ideen ein.Die Jury, bestehend aus dem Schirmherrn des Kinderschutzbundes Koblenz, Thomas Anders, der rheinland-pfälzischen Klimaschutzministerin Katrin Eder und ADAC Mittelrhein-Geschäftsführerin Deborah Groß, hatte die anspruchsvolle Aufgabe, aus der Vielzahl beeindruckender Projekte die Gewinner auszuwählen."Es ist unglaublich inspirierend, zu sehen, wie engagiert und kreativ Schulen ihre Verantwortung für Mobilität und Gesundheit wahrnehmen", sagte Musikproduzent und Sänger Thomas Anders bei der Preisverleihung in Mainz. "Die Ideen und Projekte zeigen, wie wichtig diese Themen sind und wie viel Potenzial in unseren Schulen steckt."Auch Ministerin Katrin Eder hob die Bedeutung der Initiative hervor: "Kinder sind unsere Zukunft und daher haben wir die Pflicht, das Umfeld unserer Kinder so zu gestalten, dass jedes Kind gesund und in einer gesunden Umwelt aufwachsen kann. Zu Fuß zur Schule zu gehen, ist gesund und schützt das Klima. Dies in Kombination mit Projekten zur gesunden Ernährung schafft eine gute Grundlage. Meine Anerkennung und mein Dank gilt allen Schulgemeinschaften, die zu diesen Themen Projekte umsetzen. Wir hoffen, dass dies früh eine Basis dafür schafft, dass unsere Kinder die Zukunft bewusst nachhaltiger gestalten. Mein Dank richtet sich ebenfalls an den ADAC und sein Engagement für sichere Schulwege."Die Jury bewertete die Einreichungen nach Kriterien wie Nachhaltigkeit, Kreativität und der praktischen Umsetzbarkeit. Am Ende überzeugte die Goethe-Grundschule aus Höhr-Grenzhausen mit ihrem Konzept die Jury und erzielte den ersten Platz. Ministerin Katrin Eder überreichte ADAC Tretroller an die Gewinner."Der ADAC Rhenser-Mobilitäts- & Gesundheitspreis ist eine Auszeichnung für das gesamte Kollegium und wir freuen uns sehr über den ersten Platz. Unser Dank gilt Rhenser und dem ADAC für diesen tollen Wettbewerb", sagte Schulleiterin Julia Löser.Auch wenn am Ende nur eine Schule den ersten Platz belegen konnte, wurden alle Teilnehmenden für ihr Engagement gewürdigt. Hier die Platzierung in der Übersicht:1. Goethe-Grundschule (Höhr-Grenzhausen):Bewegungsfördernde Pausen, Sport-AGs und Projekte wie "Walking-Bus"-Initiativen und Schwimmkurse, um ein gesundes Umfeld zu schaffen.2. Grundschule Heddesdorfer Berg (Neuwied):Förderung von Verkehrssicherheit durch Schullotsen, Fußgängerprojekte und sportliche Aktivitäten wie Radfahrtrainings und Wettbewerbe.3. Grund- und Ganztagsschule St. Martin (Ochtendung):Kreatives Nachmittagsprogramm mit Themen wie Ernährung, Bewegung und Umweltbewusstsein, ergänzt durch den "Gute-Laune-Tanz" zur Begrüßung."Jede Einreichung ist ein wertvoller Beitrag, der zeigt, wie Schulen innovative Ansätze für Mobilität und Gesundheit entwickeln können. Es ist beeindruckend zu sehen, wie selbst kleine Ideen große Wirkung entfalten können," betonte ADAC Mittelrhein-Geschäftsführerin Deborah Groß.Der ADAC Rhenser Schulaward wird jährlich verliehen, um Schulen in ihrer Rolle als Multiplikatoren für nachhaltige Mobilität und Gesundheit zu stärken. Zu den Preisen zählen unter anderem ADAC Tretroller, Obstkörbe für sechs Monate und ein Jahr lang Mineralwasser von Rhenser für die siegreiche Schule."Der ADAC Mittelrhein und die Rhenser Mineralbrunnen GmbH freuen sich darauf, auch in Zukunft mit Schulen zusammenzuarbeiten und durch kreative Projekte das Bewusstsein für Mobilität und Gesundheit weiter zu fördern", sagte Rhenser-Geschäftsführer Christian Berentzen.Pressekontakt:ADAC Mittelrhein e.V.Mirco HillmannLeiter Kommunikation & Marketingpresse@mrh.adac.de+49 261 130 31 22+49 151 418 897 62Original-Content von: ADAC Mittelrhein e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75815/5949200