Mesmerise freut sich, die Gründung von NeuRealities, Inc. bekannt zu geben, einem wegweisenden Unternehmen, das darauf abzielt, die medizinische Ausbildung und die Schulung von Mitarbeitern im Gesundheitswesen grundlegend zu verändern. Im Rahmen einer Know-how-Vereinbarung mit der Mayo Clinic strebt das neue Unternehmen an, die unvergleichliche klinische Expertise und das bewährte Wissen der Mayo Clinic mit den bahnbrechenden Fortschritten von Mesmerise im Bereich des KI-gestützten räumlichen Computings zu kombinieren, um einen neuen Standard für exzellente immersive Lernerfahrungen zu setzen.

NeuRealities hat sich zum Ziel gesetzt, eine digitale Plattform mit offenen Standards einzuführen, die die Ausbildung von Fachkräften im Gesundheitswesen neu definiert. Durch die Integration von hyperrealistischen, KI-gestützten digitalen Menschen, adaptiven immersiven Erfahrungen und dynamischen Inhalten, die auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten sind, kann die Plattform kritische Lücken in der medizinischen Ausbildung schließen. Die erste Initiative CT-Training für Radiologietechniker bietet interaktive, praxisnahe Szenarien, die komplexe medizinische Konzepte vereinfachen und somit das Potenzial haben, die Ausbildung effizienter, zugänglicher und effektiver zu gestalten.

Auf der Grundlage einer exklusiven weltweiten Vereinbarung ermöglicht NeuRealities den Zugriff auf das Fachwissen der Mayo Clinic, so dass die intelligente Plattform bewährtes Fachwissen und menschliches Potenzial skalieren kann, um Lernende weltweit zu erreichen. Dieses Engagement für die Demokratisierung des Zugangs zu bewährter medizinischer Bildung fördert eine neue Ära des personalisierten Lernens und befähigt Fachkräfte im Gesundheitswesen, die Anforderungen einer sich entwickelnden Branche mit Vertrauen und Kompetenz zu erfüllen.

NeuRealities verkörpert eine Vision, innovative digitale Erlebnisse zu schaffen, die traditionelle Muster der Wissensvermittlung durchbrechen und skalierbare, transformative Lösungen für die Neugestaltung der Gesundheitsausbildung bieten. Dieses Gemeinschaftsprojekt ebnet den Weg für eine Zukunft, in der vertrauenswürdiges Fachwissen für jeden und überall verfügbar ist und Fachkräfte im Gesundheitswesen weltweit in die Lage versetzt, Spitzenleistungen in der Pflege und Innovation zu erbringen.

Über The Mesmerise Group

Seit 2016 arbeitet The Mesmerise Group mit Fortune 500-Unternehmen zusammen, um transformative Markenerlebnisse, Schulungen und Events bereitzustellen, die das Unternehmen stärken. Das Unternehmen wurde von Daglar Cizmeci und Andrew Hawken gegründet, die als Experten für KI- und Spatial-Computing-Technologien gelten. Ihr Ziel ist es, das Potenzial dieser Technologien zu erschließen und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu managen. The Mesmerise Group ist ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in den USA.

Die Mayo Clinic hat ein finanzielles Interesse an der in dieser Pressemitteilung erwähnten Technologie. Alle Einnahmen, die die Mayo Clinic daraus erzielt, werden zur Unterstützung ihres gemeinnützigen Auftrags in den Bereichen Patientenversorgung, Bildung und Forschung verwendet.

