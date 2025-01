FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISINGRIT METALS CORP. O.N. K9T CA39868L1022HAYASA METALS INC. O.N. FR2 CA4206341071XANDER RES INC. 1XI CA9838793052FORTE BIOSCIENCES INC. 37T US34962G2084INNOVATE CORP. NEW PST0 US45784J3032AB/FROM ONWARDS 14.01.2025 15:50 CET