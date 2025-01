© Foto: Mark Lennihan/AP/dpa

In dieser Woche richten sich die Blicke der Anleger auf den Finanzsektor, da vier Fünftel der S&P-500-Unternehmen, die ihre Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlichen, aus dieser Branche stammen. Zu den Schwergewichten zählen Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley und Wells Fargo. Laut FactSet wird der Finanzsektor im vierten Quartal mit einem Gewinnwachstum von 39,5 Prozent im Jahresvergleich die höchste Wachstumsrate unter den elf Sektoren des Index erzielen. Bankenbranche treibt Wachstum an Innerhalb des Finanzsektors sticht die Bankenbranche mit einem prognostizierten Gewinnwachstum von 187 Prozent hervor. Unternehmen wie Truist Financial (0,88 …