NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" belassen. In den entwickelten Industrienationen nähmen sowohl der Energieverbrauch als auch die dafür benötigten Investitionen Fahrt auf, schrieben Analyst Akash Gupta und seine Expertenkollegen in einer am Dienstag vorliegenden globalen Sektorstudie. Weltweit dürfte der Energiebedarf von Datencentern bis 2028 jährlich um 20 Prozent und mehr steigen. Für die Betreiber von gasbetriebenen Kraftwerken bedeute das ein strukturelles Wachstum. Davon dürfte auch Siemens Energy profitieren./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 07:14 / HKT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2025 / 07:25 / HKT

