Sodali Co (das "Unternehmen" oder "Sodali" und früher Morrow Sodali), ein führendes globales Beratungsunternehmen, freut sich, die Ernennung von Andrew Benett zum Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Er wird in New York ansässig sein.

Andrew blickt auf eine 30-jährige Karriere in globalen Beratungsunternehmen zurück, darunter als Global CEO und Chief Strategy Officer bei der Havas Creative Group, als Chief Commercial Officer von Bloomberg Media und als CEO und Executive Chair von Harte Hanks Inc., dem an der NASDAQ notierten Verlag.

Zuletzt war Andrew Partner bei PwC und arbeitete mit Kunden zusammen, um organisches und anorganisches Wachstum zu erzielen, außerdem leitete er unternehmensstrategische Initiativen für das Unternehmen. Er ist ein anerkannter Stratege, Autor von drei Wirtschaftsbüchern und Fellow des Aspen Institute.

Andrew wurde nach einer weltweiten Suche ernannt, nachdem Alvise Recchi im vergangenen September als CEO zurückgetreten war. Er tritt dem Unternehmen zu einem wichtigen Zeitpunkt in seiner Entwicklung bei. In den letzten zwei Jahren hat sich Sodali rasant von einem Unternehmen mit einem einzigen Service zu einem multinationalen Unternehmen mit mehreren Services entwickelt, das mehr als 2.200 Kunden in über 70 Ländern betreut.

Der Vorstandsvorsitzende und TPG-Partner Scott Gilbertson sagte: "Die Entwicklung dieses Unternehmens hat neu definiert, wer wir sind und welche Möglichkeiten sich uns bieten. Der Vorstand erkannte die Notwendigkeit einer Führungspersönlichkeit, die einen Wandel herbeiführt jemand mit den Fähigkeiten und der Erfahrung, ein Unternehmen zu leiten, das sich wirklich von anderen abhebt und seinen Kunden auf der ganzen Welt so viel zu bieten hat. Wir sind stolz darauf, einen so hervorragenden Kandidaten gefunden zu haben, und freuen uns auf die Zukunft von Sodali Co."

Andrew sagte: "Ich fühle mich geehrt, Sodali Co beizutreten. Die Erfolge des Unternehmens sind beeindruckend, und es steht in fast allen Bereichen, in denen es tätig ist, an der Spitze der Ranglisten. Die Stärke dieser drei Tätigkeitsbereiche Shareholder Services, Strategische Kommunikation, Governance Nachhaltigkeit unterscheidet sich objektiv von dem, was heute auf dem Markt zu finden ist. Ich freue mich darauf, mit einem so talentierten globalen Team zusammenzuarbeiten, um unseren geschätzten Kunden die Leistungsfähigkeit von Sodali Co zu demonstrieren."

ÜBER SODALI CO

Sodali Co ist ein führender Anbieter von strategischer Beratung und Aktionärsdienstleistungen für Firmenkunden weltweit. Das Unternehmen unterstützt Führungskräfte dabei, Probleme zu antizipieren, bessere und fundiertere Entscheidungen zu treffen und effektiver zu kommunizieren, um die Ausrichtung zu fördern und die Leistung zu steigern.

Von den Hauptsitzen in New York, London und Sydney aus sowie über Büros in den wichtigsten Kapitalmärkten betreut Sodali Co über 2.000 Firmenkunden in 70 Ländern, darunter viele der größten multinationalen Unternehmen der Welt. Zu den Kunden zählen neben börsennotierten und privaten Unternehmen auch Finanzinstitute, Investmentfonds, börsengehandelte Fonds, Börsen und Mitgliederverbände.

Weitere Informationen über Sodali Co finden Sie unter www.sodali.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250114900447/de/

