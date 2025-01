Ulm (ots) -Die Nacht ist für unseren Körper Regenerationszeit: Es wird repariert und in Gang gesetzt, was über den Tag angefallen ist - von der Wundheilung bis hin zum Auskurieren von Erkältungen. Auch im Gehirn werden alle Erlebnisse des Vortages verarbeitet, gelöscht oder als Erinnerung gespeichert. Vor diesem Hintergrund ist leicht nachzuvollziehen, wie wichtig ein guter und erholsamer Schlaf für die Gesundheit ist. Doch die meisten Menschen schlafen nicht wirklich gut - erst recht nicht, wenn zusätzliche Störfaktoren hinzukommen, die den Schlaf beeinträchtigen. Kreisende Gedanken oder auch Schmerzen stehen oft einer ruhigen Nacht im Weg. Der Schlafexperte Bjoern Steinbrink erklärt im Interview, wie sich Schlaf auf die Gesundheit auswirken kann, und gibt Tipps, wie sich die eigene Schlafqualität verbessern lässt. Sind Schmerzen der Grund für Schlafprobleme, kann ein hoch konzentriertes Schmerzgel(1) mit Depoteffekt wie Diclox forte helfen, Schmerzen zu lindern und somit besser ein- und durchzuschlafen.Wie wir die Nacht verbringen, wirkt sich direkt auf die Leistungsfähigkeit am nächsten Tag aus. Doch nicht nur das: Zu wenig Schlaf über einen längeren Zeitraum in mittleren Jahren erhöht das Risiko, chronische Erkrankungen zu entwickeln(2). Für die Gesundheit ist aber nicht nur die Schlafdauer entscheidend, sondern auch die Qualität des Schlafes: "Hochwertiger Schlaf sorgt für ein gesünderes und erholteres Aufwachen, während durchschnittlicher Schlaf lediglich dafür sorgt, dass wir 'funktionieren'", weiß der Schlafexperte Bjoern Steinbrink. Gut zu schlafen wird aber oft dann zur Herausforderung, wenn es besonders wichtig wäre: bei Schmerzen. Mit Schmerzen schläft es sich häufig nicht gut, da es zum Beispiel schwierig ist, eine gute Liegeposition zu finden. Leidet die Schlafqualität, wirkt sich das auch auf die nächtlichen Regenerationsprozesse aus - und damit auf die Gesundheit.Trotz Schmerzen gut schlafen: Bettausstattung und SchlafhygieneDie gute Nachricht ist: Wer mit Schmerzen zu Bett geht, muss jedoch nicht zwangsläufig schlecht schlafen. Mit passenden Kissen und Matratzen sowie beruhigenden Ritualen vor dem Schlafengehen lässt sich die Schlafqualität verbessern: "Ein entscheidender Faktor ist, dass je besser die Bettausstattung und die Schlafhygiene sind, desto weniger stören uns Schmerzen", erklärt der Schlafexperte. Die individuell perfekte Liegeergonomie kombiniert mit einer guten Schlafhygiene ist das Geheimnis eines wirklich guten Schlafes. So lässt sich nicht nur zur Schmerzlinderung beitragen, sondern auch Schmerzen durch falsches Liegen vorbeugen. Doch wie lässt sich herausfinden, ob Matratze, Kissen und Lattenrost passen? Björn Steinbrink rät: "Bei der Bettausstattung gilt ein einfacher Grundsatz: Wache ich morgens mit mehr Schmerzen auf, als ich beim Zubettgehen hatte, stimmt etwas mit dem Bett nicht." Neben unpassender Bettausstattung sind es vor allem Stress, der guten Schlaf beeinträchtigt, und ungünstige Abendrituale. Eine gute Schlafhygiene ist elementar: "Beispielsweise wirkt sich spätes Essen oder zu intensives Training negativ auf den Schlaf aus. Auch helles Licht am Abend sollte vermieden werden, da es dem Körper falsche Signale sendet", fasst Björn Steinbrink zusammen.Für eine schmerzfreie Nacht: Schmerzgel mit DepoteffektVerhindern Schmerzen trotz guter Matratze und einer entspannenden Abendgestaltung einen guten Schlaf, dann kann ein hoch konzentriertes Schmerzgel(1) wie Diclox forte zu einer erholsamen Nacht beitragen. Mit seinem Depoteffekt in der Haut lindert es akute Schmerzen bis zu 12 Stunden. Kurz vor dem Schlafengehen aufgetragen kann es so helfen, besser ein- und durchzuschlafen.(1) Doppelt konzentriert im Vgl. zu 1%igen Diclofenac-Gelen (in mg pro Gramm)(2) Sabia, S., Dugravot, A., Léger, D., Ben Hassen, C., Kivimaki, M., & Singh-Manoux, A. (2022). Association of sleep duration at age 50, 60, and 70 years with risk of multimorbidity in the UK: 25-year follow-up of the Whitehall II cohort study. PLoS medicine, 19(10), e1004109. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004109Das ganze Interview mit Bjoern Steinbrink finden Sie im Anhang.Bjoern Steinbrink ist Schlaftrainer, Buchautor, Erfinder von bedbase und TÜV-Zertifizierter Produktberater für komfortgerechtes Schlafen. Mit dem Ziel, Menschen zu einem besseren Schlaf zu verhelfen, spricht er darüber hinaus in Vorträgen, Workshops und Interviews zu den Themen "Schlaf und Regeneration".Diclox forteWirkstoff: Diclofenac-N-Ethylethanamin. Anwendungsgebiete: für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren: Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen bei akuten Zerrungen, Verstauchungen oder Prellungen infolge eines stumpfen Traumas. Warnhinweis: AM enth. Butylhydroxytoluol u. einen Duftstoff mit Benzylalkohol (0,15 mg/g), Citronellol, Geraniol, Linalool, D-Limonen, Citral, Farnesol, Cumarin u. Eugenol. Apothekenpflichtig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke .9/24.Teva GmbHUnsere rund 2.900 Mitarbeiter arbeiten tagtäglich daran, den Zugang zu Arzneimitteln für Millionen von Menschen zu vereinfachen und den Patienten ein Stück Unabhängigkeit zurückzugeben. Sei es über unsere Medikamente - innovative Spezialmedikamente, Generika und freiverkäufliche Arzneimittel - einen günstigen Preis oder einen besonderen Service. Mit ratiopharm gehört auch Deutschlands bekannteste Arzneimittelmarke zu Teva Deutschland. Der Deutschlandsitz von Teva ist in Ulm. Ein weiterer Produktionsstandort in Blaubeuren/Weiler.Teva GlobalTeva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) entwickelt und produziert seit mehr als einem Jahrhundert Arzneimittel, um das Leben der Menschen zu verbessern. Wir sind ein weltweit führender Anbieter von Generika und Spezialarzneimitteln mit einem Portfolio von über 3.500 Produkten, die nahezu alle therapeutischen Bereiche abdecken. Rund 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt nehmen täglich ein Medikament von Teva und werden dabei von einer der größten und komplexesten Lieferketten der Pharmaindustrie bedient. Neben unserer etablierten Präsenz bei Generika verfügen wir über bedeutende innovative Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die unser wachsendes Portfolio an Spezial- und biopharmazeutischen Produkten unterstützen. 