Bioptimus gibt 76-Millionen-Dollar-Finanzierungsmeilenstein bekannt; letzte Kapitalspitze in Höhe von 41 Millionen USD durch Cathay Innovation weniger als 12 Monate nach erster Seed-Runde

Nach der erfolgreichen Freigabe des größten KI-Grundlagenmodells für Pathologie im Juli hat das Unternehmen seine wegweisende Arbeit fortgesetzt und ist bereit, 2025 ein bahnbrechendes neues multimodales Multiskalenmodell für Biologie zu veröffentlichen

Das neue Modell ermöglicht Biologiesimulation in noch nie dagewesenen Ausmaßen und Dimensionen und schafft biologische Innovation in den Bereichen Medizin, Biotechnologie, Kosmetik und darüber hinaus

Bioptimus, das Unternehmen, das das KI-Grundlagenmodell aufbaut, gab heute bekannt, dass es einen bedeutenden Finanzierungsmeilenstein in Höhe von 76 Millionen USD erreicht hat. Diese Summe enthält eine 41-Millionen-Dollar-Finanzspritze unter Führung von Cathay Innovation, an der namhafte Investoren wie Sofinnova Partners, Bpifrance über seinen Large Venture Fund, Andera Partners, Hitachi Ventures, Boom Capital Ventures, Pomifer Capital, Sunrise und Business Angels Emmanuel Cassimatis und Thomas Wolf beteiligt waren. Diese Mittel fördern die Mission von Bioptimus, das weltweit erste universelle KI-Grundlagenmodell für Biologie zu schaffen, das die Forschung und Innovation in den Bereichen Medizin, Biotechnologie, Kosmetik und darüber hinaus revolutionieren soll.

Das Unternehmen hat dieses Jahr an Dynamik gewonnen und ein erstklassige Team aufgestellt, den Zugang zu einzigartigen Datenquellen gesichert und erfolgreich sein erstes Modell veröffentlicht, H-Optimus-0, das weltweit größte Grundlagenmodell für Pathologie. H-Optimus-0 hat in unabhängigen Benchmarks bereits alle anderen Pathologiemodelle übertroffen, unter anderem in Bewertungen, die vom HEST-Programm der Harvard Medical School1 und der University of Leeds2 durchgeführt wurden. In diesen Studien wurde die beispiellose Fähigkeit des Modells hervorgehoben, mit außergewöhnlicher Präzision die Genexpression anhand der Morphologie vorherzusagen und Subtypen von Ovarialkarzinomen zu bestimmen.

Silos in der Biologie beseitigen

Bioptimus widmet sich dem langjährigen Problem der isolierten Natur des biologischen Verständnisses und definiert damit die Methodik der biologischen Forschung neu. Historisch gesehen hat sich die Forschung auf isolierte biologische Komponenten konzentriert, etwa DNA, Proteine, Zellen oder Gewebe. Selbst vorhandene KI-Grundlagenmodelle operieren innerhalb dieser Silos, wodurch ihre potenzielle Wirkung begrenzt wird. Der revolutionäre Ansatz von Bioptimus integriert Daten über mehrere Skalen (Moleküle, Zellen, Gewebe und Organismen) und Modalitäten (Bildgebung, Genetik usw.) hinweg und ermöglicht dadurch eine ganzheitliche Betrachtung der Biologie, wie sie wirklich existiert.

Jean-Philippe Vert, Mitbegründer und CEO von Bioptimus, sagte: "Wir schaffen hier nicht nur einen technologischen Durchbruch. Es ist ein transformatives Werkzeug, mit dem wir die Biologie in ihrer ganzen Komplexität verstehen können. Unser Modell lehrt uns, wie Biologie funktioniert, und zwar anhand von Rohdaten auf unterschiedlichen Skalen, von Molekülen bis hin zu ganzen Organismen, und befähigt dadurch Forscher in der Pharmaindustrie, komplexe biologische Abläufe zu simulieren, Ergebnisse von Krankheiten und Reaktionen auf Behandlungen vorherzusagen und Therapien mit beispielloser Präzision zu entwerfen. Außerhalb der Pharmaindustrie bietet dieses Modell unbegrenzte Möglichkeiten in zahlreichen anderen Branchen, und fördert biologische Entdeckungen auf eine Weise, die wir gerade erst beginnen, uns vorzustellen. Im Wesentlichen ist das wie GPT für Biologie aber anstatt Text zu generieren, simulieren wir Biologie."

Durch die Finanzierung kann Bioptimus seine multimodale KI-Plattform optimieren, indem noch vielseitigere Datenquellen und Therapiebereiche integriert werden, strategische Partnerschaften mit Pharma- und Biotech-Unternehmen aufbauen und kritische Datasets erweitern, um seine Modelle weiter zu verfeinern und zu validieren.

Jacky Abitbol, Partner bei Cathay Innovation, sagte: "Bioptimus steht an der Spitze der Transformation der biologischen Forschung. Es nutzt modernste KI, um Silos zu beseitigen und die vollständige Komplexität der Biologie zu nutzen. Durch die Integration von Daten über mehrere Skalen und Modalitäten hinweg ebnet Bioptimus den Weg für bahnbrechende Innovationen in verschiedensten Branchen, von der Pharmaindustrie bis zur Biotechnologie und darüber hinaus. Wir freuen uns, dass Bioptimus es seit unserer ersten Investition vor einem Jahr geschafft hat, ein erstklassiges Team aufzustellen und gleichzeitig wichtige Meilensteine in puncto Entwicklung zu erreichen, insbesondere durch die Einführung des KI-Grundlagenmodells für Pathologie im Juli, dem größten derartigen Modell der Welt."

Durch die Kombination der leistungsstarken KI mit einer wirklich ganzheitlichen Betrachtung der Biologie ermöglicht es Bioptimus Forschern und mehreren Industrien, einige der anspruchsvollsten Herausforderungen in Medizin, Biotechnologie und darüber hinaus zu meistern.

Über Cathay Innovation

Cathay Innovation ist eine multistufige Venture-Capital-Gesellschaft, die Teil von Cathay Capital ist und in Gründer in Europa, Nordamerika, Asien, Lateinamerika und Afrika investiert, die transformative Unternehmen aufbauen. Die Plattform der Gesellschaft vernetzt Gründer mit Investoren und ihrem Ökosystem führender Fortune 500-Unternehmen, um Startups dabei zu helfen, Industrien mit Consumer-to-Business- und KI-Lösungen in den Bereichen Handel, Fintech, digitales Gesundheitswesen und Mobilität/Energie zu skalieren und zu transformieren. Cathay Innovation wurde 2015 in Paris gegründet und besitzt heute ein verwaltetes Vermögen in Höhe von mehr als 2,5 Milliarden Euro. Die Gesellschaft hat Büros in Berlin, San Francisco, Shanghai und Singapur und hat in über 100 Startups investiert, darunter Chime, Pinduoduo (NASDAQ: PDD), Glovo, Wallbox (NYSE: WBX), Owkin, Getaround, Ledger, ZenBusiness, Alma, Descartes Underwriting und mehr.

