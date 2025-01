© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

XRP steht erneut im Fokus, da der Countdown für eine entscheidende Frist in der rechtlichen Auseinandersetzung zwischen Ripple Labs und der SEC abläuft.Am 15. Januar endet die von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) gesetzte Frist, um ihre Berufungsbegründung gegen Ripple einzureichen. Sollte die Behörde dies nicht tun, könnte dies als stillschweigender Sieg für Ripple und XRP gewertet werden - zumindest in den Augen vieler Krypto-Enthusiasten. Die rechtlichen Feinheiten sind jedoch komplex. Laut dem ehemaligen SEC-Anwalt Marc Fagel wäre es "äußerst unwahrscheinlich", dass eine Berufung nur aufgrund einer verpassten Frist abgewiesen wird. In der Praxis ist es üblich, dass …