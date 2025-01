Vittorio Tavanti wird auch die Rolle des amtierenden CIO übernehmen

Die Lincotek Group der globale Lösungsanbieter für die Sektoren Energie, Luft- und Raumfahrt und Medizinprodukte gab diese Woche die Ernennung von Vittorio Tavanti zum neuen Group Chief Financial Officer bekannt.

Zusätzlich zu seiner Ernennung zum CFO wird Tavanti auch die Rolle des amtierenden Chief Information Officer übernehmen eine neue Position, die den entscheidenden Anteil der Technologie am Erfolg von Lincotek widerspiegelt.

Tavanti verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung von strategischem Wachstum und operativer Exzellenz in einer Vielzahl von Unternehmen im Laufe seiner 20-jährigen Karriere, darunter Siemens, General Electric Oil Gas und Baker Hughes sowie Schneider Electric. Zuletzt war Vittorio Tavanti als Group Chief Financial Officer Investor Relations und IT bei der an der italienischen Börse notierten Landi Renzo Group tätig.

Seine Aufnahme in das Führungsteam von Lincotek wird für die Weiterentwicklung des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sein und dazu beitragen, die Geschäftspartnerschaften und die globale Denkweise von Lincotek zu stärken, das in Europa, den USA und im asiatisch-pazifischen Raum vertreten ist. Er wird auch die Bereiche Verwaltung, Finanzen und Kontrolle der Gruppe weiter verbessern.

Andrea Colombo, Vorstandsvorsitzender von Lincotek, begrüßte die Ernennung und sagte:

"Ich freue mich sehr, dass Vittorio sich entschieden hat, Lincotek in dieser entscheidenden Zeit beizutreten, da wir weltweit auf weiteres Wachstum und Innovation setzen. Er wird nicht nur enorme Erfahrung in unsere Verwaltungs-, Finanz- und Kontrollfunktionen einbringen, sondern auch eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Vision der Gruppe voranzutreiben und sicherzustellen, dass wir unseren Kunden auf der ganzen Welt weiterhin erstklassigen Support bieten."

Vittorio Tavanti kommentierte:

"Ich freue mich sehr, Teil von Lincotek zu sein, einem dynamischen Unternehmen mit einem starken Engagement für Exzellenz. Ich freue mich darauf, mit einem talentierten Führungsteam zusammenzuarbeiten, um die finanzielle Leistung zu steigern und unsere Wachstumsinitiativen zu unterstützen, während wir gleichzeitig die IT-Infrastruktur von Lincotek verbessern, die sich ständig weiterentwickelt, um den Herausforderungen und Prioritäten des Unternehmens und unserer Kunden gerecht zu werden."

Über Lincotek Lincotek ist ein globaler Lösungsanbieter für die Sektoren Energie, Luft- und Raumfahrt und Medizinprodukte sowie ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen in verschiedenen Branchen, ein führender Hersteller von industriellen Beschichtungsanlagen und einer der angesehensten Hersteller im Bereich der additiven Fertigung. Die Gruppe befindet sich in Familienbesitz und beschäftigt 1.800 Mitarbeiter in 18 Produktionsstätten lincotek.com

