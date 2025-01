NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Der Sportwagenbauer biete sowohl ein etabliertes Geschäft als auch eine in die Zukunft weisende Elektrostrategie, zu der er auf dem diesjährigen Investorentag Details bekannt geben könnte, schrieb das Analystenteam um Tom Narayan in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2025. Im Vergleich zur Luxusgüterbranche erscheine zudem die Bewertung günstig. Allerdings gebe es Herausforderungen bei der Durchdringung des chinesischen Marktes. Dazu gehöre die Elektrifizierung nicht gerade zur DNA des Unternehmens./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 09:50 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2025 / 09:50 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0011585146