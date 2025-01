© Foto: Philipp von Ditfurth/dpa - dpa-Bildfunk

So fern von der Realität, aus dem Habeck-Space, dem kleinen Einmaleins für Wirtschaftsleere, scheint dieser Vorschlag entsprungen, die steigenden Krankenkassenbeiträge mit Kapitalerträgen zu finanzieren. An dieser Stelle erscheint die neue Meinungskolumne auf wallstreetOnline - VorOrth von Nachrichten-Redakteur Krischan Orth. Noch-Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die steigenden Krankenkassenbeiträge aus Kapitalerträgen finanzieren. Dong! Ein Schlag mitten ins Gesicht eines jeden Anlegers und Sparers, und doch wieder voll daneben an der wirtschaftlichen Realität unseres Landes. Vielleicht am gleichen Küchentisch ausgeklügelt, wo er sich zum Kanzlerkandidaten ausgerufen …