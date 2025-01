Vaduz (ots) -Regierungschef Daniel Risch zeichnete am Dienstag, 14. Januar 2025, Nachwuchstalente im Bereich Statistik im Regierungsgebäude in Vaduz aus. Die Preisverleihung der nationalen Phase des Europäischen Statistikwettbewerbs 2025 erfolgte im Fürst Johannes-Saal. Das Team ASN mit Alina Meier und Sebastian Marxer sicherte sich den ersten Platz. Auf Platz zwei landete das Team HSV mit Hanna Batliner, Valerie Büchel und Smilla Kunz, gefolgt vom Team Pink fluffy unicorns mit Zoe Hangartner, Mark Vogt und Timo Büchel auf Platz drei.Neben Urkunden und Geldpreisen durften sich die erst- und zweitplatzierten Teams auch über die Qualifikation für das europäische Finale freuen. Die Veranstaltung würdigte nicht nur die hervorragenden Leistungen der Schülerinnen und Schüler, sondern auch ihr grosses Engagement, das sie weit über den regulären Unterricht hinaus zeigten. Regierungschef Daniel Risch betonte in seiner Ansprache: "Statistik ist ein Werkzeug, um die Welt besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen für die Zukunft zu treffen." Die Leiterin des Amts für Statistik Franziska Frick führte aus, dass die Statistik Grundlage für faktenbasierte Diskussionen liefert, was für eine funktionierende Demokratie unabdingbar ist: "Jugendliche sollen ein Gespür dafür bekommen, was Daten können und wo ihre Grenzen liegen. Der Statistikwettbewerb ist ein Schlüssel dafür, dass Schülerinnen und Schüler den Wert der öffentlichen Statistik verstehen".Ein Wettbewerb mit nachhaltiger WirkungDer Europäische Statistikwettbewerb fand in Liechtenstein bereits zum dritten Mal statt. Er richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe, 8. bis 10. Klasse. Dieses Jahr nahmen fünf Teams mit insgesamt zwölf Jugendlichen aus dem Liechtensteinischen Gymnasium, der formatio und erstmals auch dem Intensivkurs Deutsch als Zweitsprache - Lernhub (IKDaZ Lernhub) teil. In der nationalen Phase des Wettbewerbs stellten die Teams ihre Fähigkeiten in zwei Runden unter Beweis: Zunächst galt es, einen Wissenstest zu bestehen, gefolgt von der anspruchsvollen Aufgabe, einen Fachartikel zum Thema "Bevölkerungsszenarien 2023 bis 2060" zu verfassen. Die beiden besten Teams werden Liechtenstein nun beim europäischen Finale vertreten, das von Eurostat und dem spanischen Statistikamt INE organisiert wird. Dort werden sie sich mit Teams aus 21 Ländern messen.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenFranziska Frick, Leiterin Amt für StatistikT +423 236 64 67Franziska.Frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100927885