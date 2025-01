Die Mercedes-Benz-Aktie verzeichnete am Handelstag einen positiven Trend mit einem Anstieg von 0,7 Prozent auf 55,83 EUR. Im Tagesverlauf erreichte das Papier zwischenzeitlich sogar einen Höchststand von 56,60 EUR, wobei das Handelsvolumen bei 934.578 Aktien lag. Bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 77,45 EUR, das am 8. April 2024 erreicht wurde. Die Analysten bleiben dennoch optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 68,89 EUR an, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Ausblick auf Geschäftsentwicklung

Die Geschäftszahlen des dritten Quartals 2024 zeigten einen Gewinnrückgang auf 1,66 EUR je Aktie, verglichen mit 3,44 EUR im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz verringerte sich um 7,18 Prozent auf 34,53 Milliarden EUR. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 9,73 EUR je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden am 20. Februar 2025 erwartet, wobei die Dividendenprognose für das laufende Jahr bei 4,26 EUR liegt.

