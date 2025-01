Ethereum durchbricht 3.200-Dollar-Marke: Wale akkumulieren auf Rekordniveau

Der Ethereum-Kurs verzeichnet am Dienstagmorgen eine bemerkenswerte Trendwende. Nach einem Tief von knapp unter 3.000 US-Dollar in den frühen Morgenstunden konnte die zweitgrößte Kryptowährung einen deutlichen Aufschwung verzeichnen und notiert aktuell bei 3.227 US-Dollar mit weiter steigender Tendenz.

Technische Indikatoren signalisieren Trendwende

Die noch vor wenigen Tagen dominierenden bärischen Signale, sichtbar im Directional Movement Index (DMI) und den EMA-Linien, könnten durch den aktuellen Aufschwung eine Umkehr erfahren. Besonders interessant wird die Entwicklung des positiven Richtungsindex (D+) im Verhältnis zum negativen Index (D-).

Mit dem Durchbruch der 3.200-Dollar-Marke rücken nun weitere wichtige Widerstände bei 3.300 und 3.545 US-Dollar in den Fokus. Die wachsende Aktivität der Wale, die die jüngste Kursschwäche für Zukäufe nutzten, könnte als Katalysator für weitere Kursgewinne dienen.

Flockerz erreicht Meilenstein im Presale

Der Vote-to-Earn-Meme-Coin Flockerz ($FLOCK) profitiert von der positiven Marktdynamik und nähert sich mit bereits eingesammelten 9,9 Millionen US-Dollar dem Ende seiner Presale-Phase. Interessierte Anleger haben noch acht Tage Zeit, um Tokens zum Einstiegspreis von 0,0066883 US-Dollar zu erwerben.

Das auf der Ethereum-Blockchain basierende Projekt kombiniert Community-Governance mit einem innovativen Belohnungssystem und könnte besonders vom verbesserten Marktsentiment profitieren. Die Möglichkeit, durch aktive Teilnahme an Abstimmungen zusätzliche Token zu verdienen, setzt neue Maßstäbe in der Kryptowelt.

