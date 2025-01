Aktien aus dem Bereich Quantencomputer sind wie berichtet "nichts für schwache Nerven". Am Dienstag bekommen die Anleger eine weitere Kostprobe für die sehr hohe Volatilität in diesem Sektor - dieses Mal eine, die den Aktionären allerdings schmecken dürfte. Anlass zu Optimismus gibt ein Analyst US-Finanzdienstleisters B. Riley.Um die Mittagszeit herum in New York legt die Aktie von Rigetti Computing um knapp 30 Prozent zu, während D-Wave auf circa 17 Prozent kommt. Ausschlaggebend für die technische ...

