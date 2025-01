Die BlackRock Smaller Companies Trust plc verzeichnete am 14. Januar bedeutende Entwicklungen im Aktienhandel. Das Unternehmen erwarb 15.000 eigene Stammaktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 1.305,20 Pence pro Aktie, die künftig in der Eigenverwahrung gehalten werden. Nach Abwicklung dieser Transaktion wird sich das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft auf 46.064.792 Stammaktien belaufen, wobei 3.928.731 Aktien in der Eigenverwahrung verbleiben. Dies entspricht einem Anteil von 7,86 Prozent am Gesamtaktienkapital.

Aktuelle Vermögensbewertung

Die Nettovermögenswerte des Trusts zeigten sich zum Geschäftsschluss am 13. Januar 2025 in verschiedenen Bewertungsszenarien robust. Unter Berücksichtigung der Schulden zum Nennwert wurde ein Kapitalwert von 1.365,91 Pence ermittelt, während die Bewertung einschließlich des laufenden Jahreseinkommens und der Schulden zum Marktwert einen Höchststand von 1.452,22 Pence erreichte. Diese Zahlen unterstreichen die stabile Position des Investmentfonds im aktuellen Marktumfeld.

