Dresden (ots) -Mit einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion und über 100 Teilnehmenden aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft fand am Montag die Veranstaltung "Demokratie endet nicht am Werkstor - Vielfalt als Haltung" auf dem OWYO Campus in Dresden statt. Die von der OWYO GmbH gemeinsam mit dem Charta der Vielfalt e. V. ausgerichtete Veranstaltung thematisierte die Bedeutung von Vielfalt in Unternehmen und die Rolle der Wirtschaft bei der Stärkung demokratischer Werte.Im Zentrum der Diskussion standen die Fragen, wie Unternehmen ein inklusives Arbeitsumfeld schaffen und welche wirtschaftlichen Vorteile sich aus einer vielfältigen Belegschaft ergeben. Auch der Umgang mit Diskriminierung und die Verantwortung von Unternehmen für gesellschaftlichen Zusammenhalt waren zentrale Themen. Dresdens Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann unterstrich die Bedeutung der Thematik: "Vielfalt ist die Realität in unserer modernen Gesellschaft - und ein entscheidender Erfolgsfaktor für Wirtschaft und Zusammenhalt. Damit Integration nachhaltig gelingt, müssen berufliche Orientierung, Qualifizierung und Beschäftigung Hand in Hand gehen. Unternehmen spielen dabei eine zentrale Rolle: Sie können nicht nur Vielfalt als Stärke begreifen, sondern auch aktiv zur Förderung demokratischer Werte beitragen."Clara Gruitrooy, Geschäftsführerin der OWYO GmbH, betonte: "Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit - sie lebt von unserem täglichen Engagement. Unternehmen sind nicht nur wirtschaftliche Akteure, sondern auch Gestalter einer offenen und vielfältigen Gesellschaft. Wer Vielfalt zulässt, investiert in eine resiliente und innovative Zukunft."Cawa Younosi, Geschäftsführer des Charta der Vielfalt e. V. ergänzte: "Vielfalt ist ein Fakt - aber Zugehörigkeit ist das Ziel. Es reicht nicht, Diversität zu feiern, wir müssen aktiv daran arbeiten, dass sich alle Menschen in Unternehmen gesehen, gehört und wertgeschätzt fühlen. Denn wenn wir Vielfalt ernst nehmen, stärken wir nicht nur unsere Betriebe, sondern auch unsere Demokratie."Die Veranstaltung bot zahlreiche Möglichkeiten zum fachlichen Austausch und wurde von den Teilnehmenden als wichtige Plattform zur Vernetzung und Diskussion über Strategien zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen wahrgenommen. Am Abend eröffnete auch die Ausstellung "Es ist nicht leise in meinem Kopf". Diese erzählt eindrucksvoll Geschichten von Geflüchteten.Über OWYO CampusDer OWYO Campus in Dresden ist ein Ort der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung für internationale Fachkräfte und Geflüchtete - mit einem besonderen Fokus auf Dresden und Sachsen. Ziel ist es, Menschen durch gezielte Weiterbildungsprogramme und kulturellen Austausch auf den deutschen Arbeitsmarkt vorzubereiten und ihre Integration in die Gesellschaft zu fördern: Mit individuellen Schulungen, Praktika, Personalberatung und Vermittlung, Kooperationen und Events.Über Charta der Vielfalt e. V.Der Charta der Vielfalt e. V. ist eine Arbeitgebendeninitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. Ziel ist es, die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Arbeitswelt in Deutschland voranzubringen. Organisationen sollen ein Arbeitsumfeld erschaffen, das frei von Vorurteilen ist. Alle Mitarbeitende sollen Wertschätzung erfahren - unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft.