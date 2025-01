© Foto: Unsplash

Die Bank of America teilte mit, dass sie auch für das laufende Jahr an eine KI-Rallye glaubt. Die Analysten setzen dabei auf bestimmte Werte des Halbleiter-Sektors.Die Bank of America (Bofa) erklärte am Montag, dass sie zu Beginn des neuen Jahres eine "überraschende" Ausweitung der Rallye bei Halbleiteraktien beobachtet habe. "Es ist noch früh im Jahr 2025, aber wir möchten auf eine breitere Rallye im Halbleitersektor hinweisen, auch wenn die Fundamentaldaten auf eine zunehmende Kluft zwischen den KI-Gewinnern und den zyklischen Verlierern hindeuten, sowie auf ungelöste Bedenken hinsichtlich der China-Beschränkungen, globaler Zölle und steigender Inflation und schwächerer Konsumausgaben", …