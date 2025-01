Alphemy Capital S.A. ("Alphemy Capital"), ein führender Investmentmanager für die Bereiche Digital Assets und Blockchain, hat Barry Schachter zum Head of Portfolio Risk Management ernannt.

Schachter kam im Januar 2025 offiziell zu Alphemy Capital, nachdem er zuvor neun Monate lang als Risk Management Advisor tätig gewesen war. In dieser Zeit arbeitete er bei der Entwicklung neuer Tools und Analysen eng mit dem Investmentteam zusammen, um den bestehende Risikomanagementrahmen von Alphemy Capital zu stärken.

Schachter verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen im Bereich des Risikomanagements bei führenden Hedgefonds, u.a. bei Caxton, SAC, Balyasny und Moore. Als Veteran der Investmentbranche war er maßgeblich an der Entwicklung, Einführung und Leitung der Risikomanagementbereiche mehrerer Unternehmen beteiligt, teilweise als Mitglied des Pre-Launch-Teams.

"Ich freue mich, Barry in dieser Führungsposition bei Alphemy Capital zu haben", erklärte Roman Khrushch, CEO von Alphemy Capital. "Barrys wirklich beispiellose Kombination aus Erfahrung und Know-how verstärkt unser Team in vielerlei Hinsicht."

Martin Palotai, COO von Alphemy Capital, fügte dem hinzu: "Das Risikomanagement bildet das Herzstück von Alphemy. Barrys Erfahrung wird bei dessen Stärkung von unschätzbarem Wert sein. Seine Ernennung unterstreicht unseren Anspruch, beim Risikomanagement Branchenführer zu sein."

Zu Beginn seiner Karriere war Schachter im wissenschaftlichen Bereich und im öffentlichen Dienst bei der U.S. CFTC und im Office of the Comptroller of the Currency tätig. Er hatte leitende Funktionen in den Führungsstrukturen mehrerer Branchenorganisationen inne. Er ist Mitglied des Courant Institute's MSc Programms für den Bereich der Finanzmathematik und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der EDHEC Business School. Im Jahr 2015 wurde ihm und seinen Mitautoren von Institutional Investor der Peter L. Bernstein Award verliehen.

Schachter hat einen MA und einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften von der Cornell University.

Über Alphemy Capital, S.A.

Alphemy Capital ist ein 2019 gegründeter Investmentmanager mit Sitz in Genf, der von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird. Das Unternehmen bietet Anlegern durch einen fundamentalen, thesenbasierten Investmentansatz, der mit einem rigorosen Risikomanagement und einer institutionellen Unternehmensführung gekoppelt ist, einen einzigartigen Zugang zu einem Portfolio aus Digital Assets.

