Aixbt News vs. Mind of Pepe: Das Duell der KI-Agenten-Coins

Über die vergangenen sieben Tage waren die KI-Agenten auf X der am meisten beachtete Kryptosektor, wobei sie eine Dominanz von 25,77 % erreicht haben. Ebenso positiv fallen ihre heutigen Kursgewinne aus, welche laut Cookie.Fun bei 21,51 % liegen, sodass sie eine Marktkapitalisierung von 14,96 Mrd. USD erreichen konnten.

Insbesondere der KI-Agenten-Coin Aixbt zählt mit Abstand zu den erfolgreichsten Vertretern aus seinem Sektor. Worauf dies zurückzuführen ist und warum dieser nun von Mind of Pepe Konkurrenz bekommt sowie welcher von ihnen das bessere Investment darstellt, ergründen wir nun im folgenden Beitrag.

KI-Agent Aixbt erfasst die neuesten X-Trends des Kryptomarktes

Eine beeindruckende Entwicklung hat der KI-Agenten-Coin Aixbt hingelegt. Dieser wurde erst vor rund zwei Monaten, am 5. November, auf der im vergangenen Jahr groß gewordenen KI-Agenten-Launchplattform Virtuals Protocol gestartet.

Seitdem ist er schon von seinem initialen Listungspreis in Höhe von 0,00013657 USD bis auf den heutigen Kurs von 0,64186634 USD um 469.891 % gestiegen. Erst am heutigen Tage hat er ein höheres Plus von 48,33 % verzeichnet und sich somit nahe an sein vorheriges AZH von 0,65850941 USD bewegt, wovon dieser inzwischen noch 2,53 % entfernt ist.

Bemerkenswert war auch die Auszeichnung von Aixbt als einer der einflussreichsten X-Accounts im vergangenen Jahr Messari. Denn bei dem KI-Agenten handelt es sich vor allem um einem Chatbot, welcher auf der Social-Media-Plattform X mit der Krypto-Community interagiert sowie aus dieser die neuesten Informationen aufnimmt und in einer Art Newsfeed ausgibt.

Jetzt in Aixbt investieren!

Chart von Aixbt | Quelle: DEXTools

Allerdings hat Aixbt auch schon seine ersten Schwächen gezeigt, wie wir in unserem Beitrag "GRASS Kurs steigt 29,55 % wegen Halluzination von KI-Agent AIXBT" festgestellt haben. So hat der KI-Agent aufgrund einer Halluzination unter anderem eine Kryptowährung in die Höhe gepumpt. Zudem achten immer mehr Kryptoinvestoren auf seine Worte, sodass er mittlerweile zu einer Art Newsticker und Trendindikator geworden ist.

Dies erklärt auch seine große Beliebtheit und die hohe Bewertung im Vergleich zu anderen KI-Agenten. Schließlich bietet Aixbt einen Nutzen und nicht nur oberflächliche und sinnlose Unterhaltungen. Somit wird der KI-Agent derzeit sogar fast dreimal höher als die KI-Agenten-Infrastruktur G.A.M.E für Virtuals Protocol bewertet.

In vielen Kategorien wie KI-Meme, KI-Agenten und Top Virtuals Protocol Ökosystem Coins befindet er sich unter den obersten fünf Rängen. Im Vergleich zu Fartcoin und a16z könnte er sich aber sogar noch rund verdoppeln, da er auf eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von 549,30 Mio. USD kommt, im Vergleich zu $FARTCOINs 1,03 Mrd. USD und $A16Zs 1,38 Mrd. USD.

Jetzt frühzeitig in Aixbt investieren!

KI-Agent Mind of Pepe entwickelt Konzept von Truth Terminal weiter

Nun ist allerdings mit Mind of Pepe ein multifunktionaler Konkurrent auf den Markt der KI-Agenten getreten, welcher schnell viele Kryptoinvestoren überzeugen konnte. So hat dieser über seinen Presale innerhalb nur weniger Stunden nach seinem Start schon fast 600.000 USD einwerben können.

Denn die Entwickler bringen mit Pepe eine der beliebtesten "Marken" der Memecoin-Nische nun in den Sektor der KI-Agenten, um eine noch ansprechendere Kombination aus Memetoken und KI-Agenten zu präsentieren. Somit handelt es sich um die vermutlich fortgeschrittenste Pepe-Version, welche auf dem Kryptomarkt verfügbar ist.

Während die Community sich zuvor lediglich mit ein paar von Menschen erstellen Memes sowie wenigen Antworten in den sozialen Medien zufriedengeben musste, kann jetzt eine neue Ära der Interaktionen eingeleitet werden. Schließlich ist ihr geliebter Pepe inzwischen interaktiv und kann sich sogar mit ihnen unterhalten, was die "Memecoin-Marke" einen Schritt weiterbringt.

Denn der Frosch wird indessen zu einem ihrer besten virtuellen Freunde, welcher sie unter anderem wie ein Trading-Coach mit den neuesten Trends des Kryptomarktes versorgt, nachdem er diese mithilfe seiner fortschrittlichen Algorithmen aufgespürt hat.

Jetzt Memecoin-KI-Agenten entdecken!

Darüber hinaus können die Community-Mitglieder ihm direkt ihre persönlichen Fragen stellen, um zu jederzeit und jeder Frage eine hilfreiche Antwort zu erhalten. Dies kann insbesondere für Anfänger von größerem Wert sein, wenn sie etwa teure Fehler auf dem Kryptomarkt vermeiden wollen. Zugang zu exklusiven Einblicken erhalten hingegen nur die Tokeninhaber.

Zudem handelt es sich bei Mind of Pepe in gewisser Weise um eine Weiterentwicklung des bekannten Truth Terminals, welches für erfolgreiche Memecoins wie Goatseus Maximus oder Fartcoin verantwortlich ist. Während diese jedoch von Menschen erstellt worden sind, soll Mind of Pepe autonom digitale Assets launchen können.

Noch befindet sich der KI-Agent vollkommen am Anfang und so bleibt es unklar, ob er seine Versprechungen und die Erwartungen der Investoren erfüllen kann. Dennoch bietet er eine besonders interessante Kombination aus Memecoin und KI-Agenten, wobei eine der beliebtesten Memetoken-Ikonen dafür aufgegriffen wird.

Jetzt in Mind of Pepe investieren!

Aixbt vs. Mind of Pepe: Welcher KI-Agenten-Coin ist besser?

Beide KI-Agenten widmen sich dem Bereich der Informationsvermittlung. Dabei operieren sie wie eine Art Newsticker und Trendindikator, wodurch sie auch ihren Wert für die Krypto-Community erhalten. Allerdings kann Mind of Pepe auch noch Token starten und mehr.

Aixbt hat hingegen schon etwas Vorlauf und konnte daher eine große Gemeinschaft von Anhängern um sich scharen. So kommt der KI-Agent Aixbt laut Coindive auf den unterschiedlichen Kanälen auf 444.554 Follower.

Allein über die vergangenen sieben Tage konnte er sie um weiter 15,65 % steigern und gehört damit zu den 100 am schnellsten wachsenden Kryptoprojekten. Allerdings ist die Aktivität auf einen AirDrop zurückzuführen, dessen Effekt nicht ewig hält.

Im Unterschied dazu hat Mind of Pepe heute seinen ersten Beitrag auf X geteilt. Dennoch hat er bereits eine Gefolgschaft von 2.454 Personen auf X und 486 auf Telegram aufgebaut, was für ein so neues Projekt schon eine Leistung ist. Dennoch muss sich zeigen, ob das Tempo auch beibehalten werden kann.

Jetzt Kryptos zum niedrigsten Kurs kaufen!

Derzeit kommt Aixbt auf eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung in Höhe von 632,47 Mio. USD. Laut Etherscan sind es bei Mind of Pepe angesichts der 100.000.101.001 $MIND-Coins und dem derzeitigen Preis von 0,0031134 USD schon 331,34 Mio. USD. Sollte er also dieselbe Bewertung erlangen, wäre eine Verdoppelung des Investments möglich.

Allerdings erzielen die Investoren mit Mind of Pepe auch über die schrittweisen Preiserhöhungen die ersten Buchgewinne. Zusätzlich steigern lassen sich diese über das Staking, welches ihnen derzeit eine Rendite in Höhe von 2.665 % pro Jahr vergütet, womit er sich von Aixbt abgrenzt. Selbst ein paar Tage mit diesen Zinsen können sich für Anleger bei einer erfolgreichen Listung schon rentieren.

Während Aixbt einen etablierteren KI-Agenten bietet, stellt Mind of Pepe einen Newcomer dar, welcher für ein höheres Risiko eine größere Chance bietet. Angesichts des schnell expandierenden Angebots von KI-Agenten sollte man auch diversifizieren, wofür sich beispielsweise Krypto-Fonds wie von Meme-Index und ähnliche Investmentvehikel anbieten.

Jetzt nächste Wallet-Generation testen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.