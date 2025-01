Ist Ethereum in Wahrheit ein Stablecoin?

Stablecoins sind ein wichtiger Faktor auf dem Kryptomarkt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kryptowährungen bleiben Stablecoins stets auf einem festen Wert, da sie an einen anderen Wert gekoppelt sind wie dem US-Dollar. Für Anleger sind Stablecoins enorm wichtig bei Transaktionen oder an den Krypto-Börsen, um Kapital zu halten, ohne es in Fiat-Währung umzuwandeln. Ethereum gehört eigentlich nicht zu den Stablecoins. Dennoch wirft jetzt der CEO von CryptoQuant die Frage auf, ob Ethereum eigentlich ein Stablecoin sein könnte.

UPDATE: CryptoQuant CEO reminds us that $ETH has hit $3,160 at least 10 times since 2021.



Is Ethereum the stablecoin no one asked for? pic.twitter.com/9yG4N82Lng - Cointelegraph (@Cointelegraph) January 14, 2025

So oft ist Ethereum an dieser Linie abgeprallt

Natürlich ist Ethereum nicht wirklich Stablecoin. Die Bemerkung ist humorvoll gemeint, da sich der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung untypisch lange seitwärts um die Marke von 3.160 US-Dollar dreht. Insgesamt 10-mal ist der Kurs an dieser Marke bereits abgeprallt.

Sowohl von unten als auch von oben, was diese Marke zu einer bedeutenden Unterstützungslinie macht, wenn der Kurs darüber liegt und ebenso zu einer bedeutenden Widerstandsmarke macht, wenn der Kurs darunter notiert. Auch die aktuelle Korrektur hat genau an dieser Marke gedreht. Während Bitcoin sich wieder erholt und der restliche Kryptomarkt langfristig steigt, gibt es für Ethereum kein nachhaltiges Vorankommen.

(Der Kurs von Ethereum bewegt sich seit Jahren um die Marke von 3.160 US-Dollar - Quelle: tradingview.com)

So markante Kurszonen treten eigentlich sehr selten auf. Doch für Trader und Investoren sind sie unglaublich wertvoll. Denn daraus lassen sich interessante Schlüsse ziehen. Wenn der Kurs beispielsweise so wie derzeit an dieser Linie eine Korrektur bildet, könnte sie eine hervorragende Einstiegsgelegenheit bilden.

