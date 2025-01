Thomas Schellhorn tritt dem Unternehmen als Vice President, Asset Management in Deutschland bei; Justin Harvey, Managing Director, Leiter für Großbritannien und Europa, wechselt nach London

Cabot Properties, ein führender Investor, Entwickler und Betreiber von Logistikimmobilien in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein europäisches Führungsteam erweitert hat, um seine regionale Präsenz weiter auszubauen. Das Unternehmen hat Thomas Schellhorn als Vizepräsidenten eingestellt, um das Asset Management für Cabots Aktivitäten in Deutschland und den Niederlanden zu betreuen. In dieser Funktion ist er für Leasing- und Kapitalverbesserungsprogramme verantwortlich und berichtet an Jed Raymond, Senior Director und Head of Asset Management für Großbritannien und Europa. Justin Harvey, Geschäftsführer und Leiter für Großbritannien und Europa, wird in das Londoner Büro von Cabot umziehen, um weiterhin die Gesamtstrategie und den Betrieb des Unternehmens in ganz Europa zu leiten.

"Justin war in den letzten 17 Jahren ein integraler Bestandteil unseres Teams und hat zu einem bedeutenden Wachstum bei Cabot an einem wichtigen gesellschaftlichen Wendepunkt beigetragen dem Wachstum des E-Commerce-Sektors das eine starke Nachfrage nach hochwertigen, gut gelegenen Industrieanlagen auf globaler Basis ausgelöst hat", sagte Franz Colloredo-Mansfeld, Vorsitzender und CEO von Cabot Properties. "Als wir vor über einem Jahrzehnt die Chance erkannten, unsere Investitionstätigkeit außerhalb der USA auszuweiten, übernahm er die anspruchsvolle Aufgabe, unsere Investitionstätigkeit zu leiten, und hat bis heute beeindruckende Ergebnisse erzielt. Seitdem haben wir unsere Präsenz in Europa mit Teams in Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland ausgebaut. Mit Justin in London ist das Team in Europa noch besser aufgestellt, um unsere Investitionstätigkeit zu erweitern."

Cabot hat seit 2011 Logistikimmobilien mit einer Gesamtfläche von mehr als 970.000 Quadratmetern in Europa und Großbritannien erworben und sein Portfolio allein in den letzten zwei Jahren um fast 300.000 Quadratmeter erweitert. Das Unternehmen ist seit 2019 auf dem deutschen Markt aktiv und hat 2024 ein Büro in München eröffnet, um sein weiteres lokales Portfoliowachstum zu unterstützen.

"Wir sehen große Chancen und einen positiven Nachfrageaufschwung auf dem europäischen Logistikmarkt, was dies zu einem entscheidenden Moment macht, um unser Team zu erweitern und uns auf die gesamte Region zu konzentrieren", sagte Harvey. "Deutschland hat einen der größten und wichtigsten Logistikmärkte in Europa, und Thomas' umfassendes Wissen, seine Erfahrung und seine Beziehungen werden uns einen hervorragenden Wachstumsvorteil auf diesem Markt verschaffen. Dies wird dazu beitragen, dass unser europäisches Team eine gezielte Managementstrategie effektiv umsetzen kann, von der wir glauben, dass sie unseren Anlegern einen langfristigen Mehrwert bietet."

Schellhorn kommt zu Cabot, nachdem er vier Jahre bei der Catella Real Estate AG gearbeitet hat, wo er als Senior Asset Manager Logistikimmobilien betreute und bei Akquisitionen und Nachhaltigkeitsbewertungen beriet. Seine Erfahrung im deutschen Logistikimmobiliensektor umfasst auch mehrere Führungspositionen bei renommierten Logistik- und Facility-Management-Unternehmen, darunter RLI Investors GmbH, Prologis Deutschland, DIW Instandhaltung Ltd. und die HOCHTIEF-Gruppe. Schellhorn studierte Facility Management an der Fachhochschule Kufstein in Österreich und schloss als Diplom-Ingenieur ab. Er ist außerdem ein Chartered Facility Management Surveyor bei der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Harvey ist seit 2008 bei Cabot und hatte verschiedene Führungspositionen in den Investment- und Finanzteams des Unternehmens inne, bevor er seine aktuelle Rolle als Leiter der Investmentaktivitäten des Unternehmens in Europa übernahm. Bevor er zu Cabot kam, arbeitete Harvey bei FLAG Capital Management. Er hat einen Bachelor of Arts vom Colby College und einen Master of Business Administration von der Tuck School of Business in Dartmouth.

Über Cabot Properties

Cabot Properties ist ein internationales Private-Equity-Immobilienunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Logistiksektor. Cabot wurde 1986 gegründet und war eines der ersten Immobilienunternehmen, das institutionellen Anlegern Zugang zum Industrieimmobiliensektor verschaffte. Das Unternehmen hat über 15 Milliarden US-Dollar in Logistikimmobilien investiert, über 4.200 Mieter betreut und über 1.600 Gebäude mit einer Gesamtfläche von über 230 Millionen Quadratfuß betrieben. Cabot hat seinen Hauptsitz in Boston und Niederlassungen in Atlanta, Chicago, Dallas, Los Angeles, London, Amsterdam, Sydney, Tokio und München. Weitere Informationen finden Sie unter www.cabotprop.com.

