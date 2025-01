München (ots) -Schwerer Abend für die deutschen Teams! In der EuroLeague wird die Luft für Alba Berlin und Trainer Israel González, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, immer dünner. In Mailand setzte es eine 68:100-Klatsche, nachdem die Berliner das Heimspiel gegen die Italiener noch gewinnen konnten. "Ich gratuliere Milano, weil sie in der Lage waren, ihr Defensivlevel in der 2. Hälfte hochzuschrauben. Wir müssen weiterarbeiten und es beim nächsten Mal besser machen", hielt González leicht resigniert fest. Besonders im 3. Drittel zog Milano mit 31:10-Punkten davon und entschied die Partie.Genauso bescheiden lief es auch eine Etage tiefer, im EuroCup für ratiopharm Ulm. Nach einem Albtraumstart in Trento, der den Gastgebern eine 15:0-Führung bescherte, rannte das Team von Ty Harrelson dieser vergeblich hinterher. "Wir haben alles versucht, was wir konnten, unterschiedliche Aufstellungen. Wir konnten ihre Offensive einfach nicht aufhalten. Und unsere Offensive war nicht gut genug im 1. Viertel", erklärte der Chefcoach. Allerdings bleiben die Ulmer trotz der Niederlage weiter in den Playoff-Plätzen auf Rang 4.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips aus der EuroLeague und dem EuroCup - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport am Mittwoch. Ab 17.20 Uhr treten die Veolia Towers Hamburg im EuroCup bei Türk Telekom Ankara an.Dolomiti Energia Trento - ratiopharm Ulm 86:71Lehrstunde für die Ulmer! In Trento war für das Team von Ty Harrelson nichts zu holen. Bereits mit dem Tip-Off legten die Gastgeber einen 15:0-Run hin, den Ulm das gesamte Spiel über vergeblich versuchte, aufzuholen. In der Tabelle liegt der Bundesligist auf Rang 4 aber noch immer in den Playoff-Plätzen. Trento hingegen übernimmt Rang 9.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=MDZLUlY5dktmbXNnb3BmSFhlVXJSZ0NOTldhUXYxTnlQclJmQjQ0bFBmZz0=Paolo Galbiati, Trainer Trento: "Es war ein gutes Spiel für uns. Wir sind aber trotzdem noch in einer schwierigen Situation, weil uns noch Spieler fehlen. Wir überbelasten einige Spieler. Trotzdem war es ein großartiges Spiel. Ich bin glücklich, weil es ein schöner Sieg nach einigen schweren Niederlagen war. Ich freue mich für die Spieler."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UTEwQmtPZ2VWVWVwWWk4bnZycmpVcjVzOGtMTkZuSHl3ZzVyMVdPZ09SND0=Anthony Lamb, Spieler Trento und Spieler des Spiels: "Ich freue mich für jeden, der hier ist. Das war ein großartiger Job. Es hat sehr viel Spaß gemacht."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UmY5TW5tN2c3c0FUT1Q1UE1QOGlqQkw2TXptVmUrQkhrVEFpVG95aVQ3az0=Ty Harrelson, Trainer Ulm: "Es war eine sehr schwere Nacht. Glückwunsch an Trento. Sie haben einen großartigen Job gemacht. Direkt vom Start weg lagen wir 15 Punkte zurück. Das hat letztendlich den Unterschied gemacht. Wir haben alles versucht, was wir konnten, unterschiedliche Aufstellungen. Wir konnten ihre Offensive einfach nicht aufhalten. Und unsere Offensive war nicht gut genug im 1. Viertel."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MDZLUlY5dktmbXNnb3BmSFhlVXJSZ0NOTldhUXYxTnlQclJmQjQ0bFBmZz0=Albtraumstart für die Ulmer: Trento legt direkt mal mit einem 15:0-Run vor.Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=YzY0K0VPeEhML3p3K1hFbStQL0s4L1NmWWFCMzZCNmFydWF0T3dGQmJtVT0=EA7 Emporio Armani Milano - ALBA Berlin 100:68Revanche geglückt! Nach der 101:105-Niederlage in Berlin setzen sich die Mailänder vor eigenem Publikum souverän durch. Ausschlaggebend dafür war vor allem das 3. Viertel, das Mailand 31:10 gewann und somit davonzog. ALBA bleibt weiter am Tabellenende, die Gastgeber übernehmen Rang 9.Link zu den Highlights des Spiels: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VGY5MWRwYVRpQUREUURjNFB4NzdHYnM5SXgveDNiUnk0YkpNa0k0VXZtaz0=Nikola Mirotic, Spieler Milano und MVP des Spiels: "Es war eine herausragende Performance von unserem Team. In der 1. Hälfte gab es nicht so den großen Unterschied. In der 2. Hälfte haben einige der Jungs eine herausragende Defense gespielt. Stefano Tonut hat heute den Unterschied gemacht, mit seiner Physis, mit seiner Energie. Es ist eine Teamleistung. Wir brauchen jeden. Jeder spielt besser in diesem Moment. So wachsen wir auch als Team, weil jeder Verantwortung übernimmt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RTVZcnJWOXNGMS9HZjlMdkVXekVNNHN3Y09RcllmZUVvM0pKNGdPTm1IZz0=Ettore Messina, Trainer Milano: "Ich glaube, wir haben defensiv ein sehr, sehr gutes 3. Viertel gespielt und offensiv waren wir wesentlich schärfer mit Turnovers und guten Bewegungen mit Ball. Die Defensive hat in der 2. Hälfte viel Verantwortung übernommen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NlkrdzJsZWZneFNTY3B2MUNCanJObTNKSHIxY1ZQRjRmVUx2U3Z6UjNCbz0=Israel González, Trainer ALBA: "Ich gratuliere Milano, weil sie in der Lage waren, ihr Defensivlevel in der 2. Hälfte hochzuschrauben. Wir müssen weiterarbeiten und es beim nächsten Mal besser machen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=d280NExHa054dmxSTWNmYXFqYkNZdW5lRU5lZkxLbG5FMiszVG1iMW1jVT0=Mailand zieht davon! Die Gastgeber legen zu Beginn des 3. Drittels einen 10:2-Run hin. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=ZXppUEJnQ29SQnFNbTFTWUo1YzFEcjdjblJMeDdPazNKcm9sdkdLZGRURT0=Paris Basketball - Anadolu Efes Istanbul 88:84Drama-Sieg für Maodo Lo und Ex-BBL-MVP TJ Shorts. In einem extrem engen Spiel holten sich die Pariser im 4. Viertel, nach 59:59 im 3. Viertel, noch den Sieg und beenden ihre Serie von drei Niederlagen in Folge. In der Tabelle steht Paris nun auf Rang 6, während Anadolu Efes auf Platz 11 abrutscht.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=WU5TM1RaR3B3a0F0dzlpUlI4YlZZY2R1VEh6WjNIS1pmOWFrSzcxQ2RCOD0=TJ Shorts, Spieler Paris und MVP des Spiels: "Das war super wichtig. Jeder weiß, dass wir eine schwere Phase hatten. Aber das ist Teil des Basketballs. Wir mussten uns selbst aus diesem Loch befreien. Wenn du Heimspiele in der EuroLeague bekommst, musst du einen Weg finden, deine Heimat zu beschützen. Heute konnten wir das, das Gefühl des Sieges zurückbekommen und wieder in die Spur finden."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aFhncmFVZ0ZJcm93UzhoMVo0S216czM1aGpRVnJoSGV2RzdKWnk5WVl1MD0=Medienrechte für alle Live-Spiele in der EuroLeague und EuroCup vorzeitig verlängertMagenta TV und MagentaSport bleiben langfristig die Heimat des besten Basketball Live-Angebots. Die Telekom hat den laufenden Vertrag mit dem wichtigsten europäischen Klub-Wettbewerb, der Turkish Airlines EuroLeague, vorzeitig bis zur Saison 2028/2029 verlängert. Die Vereinbarung umfasst die Übertragungen von weit über 500 Spielen der Turkish Airlines EuroLeague, darunter auch mit den deutschen Teams des FC Bayern München und ALBA Berlin, sowie alle Partien im BKT EuroCup.Basketball live bei MagentaSportMittwoch, 15.01.2025EuroCupab 17.20 Uhr: Türk Telekom Ankara - Veolia Towers Hamburgab 18.50 Uhr: Aris Midea Thessaloniki - Cosea JL Bourg-en-Bresse, Trefl Sopot - Bahcesehir College Istanbul, Buducnost VOLI Podgorica - Hapoel Shlomo Tel Avivab 19.50 Uhr: Umana Reyer Venice - U-BT Cluj-Napocaab 20.50 Uhr: Dreamland Gran Canaria - Juventut BadalonaEuroLeagueab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Virtus Segafredo Bolognaab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Fenerbahce Istanbulab 20.00 Uhr: FC Bayern München - AS Monacoab 20.15 Uhr: FC Barcelona - Panathinaikos AthenDonnerstag, 16.Januar 2025EuroLeagueab 19.45 Uhr: ASVEL Villeurbanne - ALBA Berlinab 20.00 Uhr im Einzelspiel und in der Konferenz: EA7 Emporio Armani Milano - Partizan Belgrad, Paris Basketball - Maccabi Playtika Tel Aviv, Real Madrid - Olympiakos PiräusFreitag, 17. Januar 2025EuroLeagueab 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Zalgiris Kaunasab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - AS Monacoab 20.15 Uhr: FC Bayern München - Virtus Segafredo Bolognaab 20.30 Uhr: FC Barcelona - Anadolu Efes Istanbul