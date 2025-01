Der Pharmakonzern Eli Lilly and verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen bemerkenswerten Umsatzanstieg von 45 Prozent auf 13,5 Milliarden US-Dollar. Dennoch reagierte die Börse enttäuscht, was zu einem Kursrückgang von 6,64 Prozent auf 744,52 US-Dollar führte. Hauptgrund war das langsamere Wachstum bei den wichtigen Diabetes- und Abnehmmitteln Mounjaro und Zepbound als ursprünglich erwartet. Für das Gesamtjahr 2024 korrigierte das Unternehmen seine Umsatzprognose auf etwa 45 Milliarden Dollar, was unter den zuvor anvisierten 45,4 bis 46 Milliarden Dollar liegt.

Optimistischer Ausblick für 2025

Trotz der aktuellen Herausforderungen blickt Eli Lilly and zuversichtlich in die Zukunft. Für das Jahr 2025 prognostiziert der Konzern einen deutlichen Umsatzsprung auf 58 bis 61 Milliarden Dollar. Diese positive Entwicklung soll durch die Expansion von Mounjaro in neue Märkte sowie die Einführung neuer Medikamente, darunter die Brustkrebstherapie Imlunestrant, getragen werden.

