© Foto: Jens Kalaene - dpa

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 11:00 Uhr, Deutschland: VDMA und Bundesverband Windenergie, Online-Pk zu Windenergieausbau an Land - Gesamtjahr 2024 für Deutschland 12:30 Uhr, USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen 13:00 Uhr, USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q4-Zahlen 13:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen 13:30 Uhr, USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen 14:00 Uhr, USA: Citigroup Inc, Q4-Zahlen 22:30 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Q4-Umsatz Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über …