In einer kürzlich veröffentlichten Studie hat die Investmentbank Goldman Sachs auf die Gefahr einer Korrektur an den Märkten hingewiesen. So wahrscheinlich ist sie laut Aussagen der Experten tatsächlich. Die Märkte sind im Jahr 2024 heiß gelaufen und nach dem schwachen Start in 2025 mit anstehender politischer Unsicherheit erwarten viele Experten eine Korrektur. Auch die Investmentbank Goldman Sachs hat in einer kürzlich veröffentlichten Studie auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...