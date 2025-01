DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VW - Nach einem durchwachsenen Jahr voller Umbrüche will der Volkswagen-Konzern auch im Jahr 2025 mit vielen neuen Fahrzeugen die Verkäufe ankurbeln. Quer über seine Marken werde der Konzern wie im Vorjahr etwa 30 neue Modelle auf den Markt bringen, kündigte Vorstandschef Oliver Blume am Dienstag an. Die Kernmarke VW bringt unter anderem den neuen SUV Tayron heraus, die Premiummarke Audi eine Vielzahl von Neuheiten wie die runderneuerten Verbrenner Q5 und A7 und eine schnittigere Sportback-Variante des elektrischen Q6. Auch Porsche steckt mitten in der Erneuerung und hat unter anderem elektrische Nachfolger von Boxster und Cayman angekündigt. (FAZ)

BAYER - Trotz bevorstehender Patentabläufe von wichtigen Medikamenten und eines Forschungsflops erwartet Bayers Pharmachef Stefan Oelrich für die nächsten Jahre starkes Wachstum für die Pharmasparte. Ein Spartenumsatz von 25 bis 30 Milliarden Euro, wie in der Vergangenheit für 2030 in Aussicht gestellt, sei "immer noch eine realistische Annahme", sagte Oelrich dem Handelsblatt. Das entspräche einem Wachstum von mindestens 40 Prozent. Seine Hoffnungen liegen dabei vor allem auf fünf besonders erfolgversprechenden neuen Wirkstoffen. (Handelsblatt)

GMH - Wenn die Leistung der Industrie auf dem Niveau von Oktober bis Januar bleibe, "dann werden wir viele Hunderttausende zusätzliche Arbeitslose bald sehen in Deutschland. Dann stehen wir tatsächlich vor dem Abgrund", sagte Alexander Becker, Vorstandschef des Stahlherstellers Georgsmarienhütte (GMH Gruppe), der FAZ. Falls sich nichts ändere an einer der Hauptursachen der Misere - den hohen Energiepreisen -, werde das in Niedersachsen ansässige Unternehmen seine Stahlproduktion in Deutschland grundsätzlich infrage stellen müssen, ergänzte Anne-Marie Großmann, die als Mitgesellschafterin und Strategie-Vorständin die Geschäfte der GMH Gruppe gemeinsam mit Becker führt, wenig später vor Journalisten. 2019 habe Georgsmarienhütte Energiekosten von 37 Millionen Euro gehabt, heute seien es 84 Millionen. (FAZ)

VOLKSBANKEN - Die Volksbanken wollen nach den jüngsten Problemfällen im genossenschaftlichen Finanzsektor Konsequenzen ziehen. Das Frühwarnsystem bei Kriseninstituten müsse verbessert werden, sagten mehrere mit den Diskussionen vertraue Personen dem Handelsblatt. Hinter den Kulissen sei deshalb viel in Bewegung. Dabei werde über ein Bündel an Maßnahmen diskutiert. Man müsse die jüngsten Problemfälle zum Anlass nehmen, noch intensiver auf einzelne Banken zu schauen, sagte einer der Insider. Finanzkreisen zufolge trifft sich der Verwaltungsrat des Branchenverbands BVR am 22. Januar. Insider rechnen damit, dass dort auch über Möglichkeiten für mehr Befugnisse der BVR-Sicherungseinrichtung gesprochen wird, die im Notfall Geldhäuser rettet. Am 5. Februar kommt der Verbandsrat des BVR zusammen. (Handelsblatt)

KLARNA - Der schwedische Zahlungsanbieter Klarna will ein Portfolio an Krediten loswerden. Das schwedische Unternehmen sucht einen Käufer für das Portfolio, um Kapital im Vorfeld eines Börsengangs in New York freizusetzen, berichtet die Financial Times. Banken wie die Citigroup, RBC, Nordea und Societe Generale seien in die Verhandlungen involviert. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2025 00:24 ET (05:24 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.