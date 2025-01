Nvidia auf Allzeithoch: KI-Aktien haussieren! Hier läuft der Countdown!

Anzeige / Werbung

Der Tech-Sektor gibt die Taktzahl an der Börse vor. Zugpferde sind bereits seit Monaten KI-Aktien. Und es gibt mehr als genug Gründe, warum dies auch so bleiben dürfte!

Liebe Leserinnen & Leser,

KI-Aktien auf Allzeithoch! Mehr denn je lohnt auch ein Blick in die 2. Reihe !

Auch diese Woche trieb der Techsektor den Aktienmarkt in weitere Höhen. Das taiwanesische Unternehmen Foxconn meldete aufgrund der Nachfrage nach Servern für künstliche Intelligenz einen Rekordumsatz im Quartal. Diese Ankündigung trug u.a. dazu bei, dass die Nvidia-Aktie ein Allzeithoch erreichte!

Da die Bewertungen der Mega-Caps mittlerweile kaum vorstellbar gehaltene Bewertungen im Multi-Billionen Dollar Bereich erreicht haben, lohnt bei KI-Aktien nun umso mehr ein Blick in die 2. Reihe.

Verses AI (WKN: A3D776) ist so ein Hidden Champion, der genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist! Der Aktienkurs hat mit einem ersten Schub zwar bereits die Startrampe verlassen, doch nach einer Konsolidierung in den letzten Tagen dürfte diese KI-Rakete nun kurz vor dem Zünden der 2. Ausbaustufe stehen. Nicht zuletzt gibt es dafür eine Reihe von operativen Gründen, wie das kürzlich bekannt gegebene Q4-Update beeindruckend unter Beweis stellt.

Quelle: stockcharts.com

Q4 Update mit herausragenden Meilensteinen

Doch lassen wir zunächst mal CEO Gabriel René sprechen:

"Unser Genius-Produkt hat sich in diesem Quartal rasant weiterentwickelt und wir freuen uns darauf, im Jahr 2025 von der Beta-Phase in die kommerzielle Phase überzugehen. Seine einzigartige Kombination aus aktiver Inferenz und Lernen ermöglicht eine neue Klasse von Agenten, die in der Lage sind, Entscheidungen in Echtzeit zuverlässig zu automatisieren, Fehler zu reduzieren und die Effizienz für Unternehmen zu maximieren - von Softwareanwendungen bis hin zu Roboterautomatisierung. Genius geht durch seine Konzeption über die heute verfügbaren intelligenten Systeme hinaus und hat das Potenzial, eine bahnbrechende Kraft bei autonomen intelligenten Systemen der nächsten Generation zu werden."

Mit dem kommerziellen Genius-Rollout lässt das Unternehmen nun also eine echte Bombe platzen. Überlegen Sie bitte nur, wieviel kommerzielle KI-Systeme überhaupt erst am Markt sind. Wir sehen hier einen klaren First Mover Advantage auf Seiten von Verses!

Zu den Highlights des Quartals-Updates gehören:

Verses hat ein Update seines Flaggschiffprodukts Genius für Beta-Programmteilnehmer veröffentlicht, das leistungsstarke und verbesserte Argumentations- und Planungsfunktionen, umfassende Modellerklärbarkeit und Support-Tools zur Beschleunigung des Onboardings umfasst. Die neueste Version verbessert die Benutzererfahrung, indem sie eine neue Modellbearbeitungsoberfläche mit vereinfachten Tutorials und Bereitstellungsprozessen liefert, die auf dem Feedback früherer Beta-Benutzer basieren. Diese Version ist zunächst nur für ausgewählte Beta-Partner und Anwender des maschinellen Lernens verfügbar. Im Zuge der Weiterentwicklung der Genius-Funktionalität geht Verses jedoch davon aus, dass die Anzahl und Vielfalt der Benutzer und Anwendungsfälle im Jahr 2025 erheblich zunehmen wird.

Das Unternehmen verlängerte den Exklusivvertrag von Professor Karl Friston als Chefwissenschaftler. Der mehrjährige Vertrag baut auf dem Erfolg sowohl der Forschung als auch der Produktentwicklung auf und beinhaltet Anreize, die an zukünftige Meilensteine ??und Ergebnisse gebunden sind. Eine klare Win-Win Situation sowohl für das Unternehmen als auch seine Aktionäre!

VERSES-Forscher nahmen an der 38. Jahreskonferenz zu Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2024) in Vancouver (Kanada) teil. Drei vollständige Beiträge von VERSES wurden auf der Konferenz akzeptiert und sieben weitere wurden in verschiedene Workshops einbezogen, die unter anderem die Bereiche aktive Inferenz, prädiktive Kodierung, verkörperte Agenten und Robotik umfassen. Professor Karl Friston hielt einen Vortrag beim NeuroAI-Workshop mit dem Titel "Die drei Gesichter der KI" und nahm an einer Podiumsdiskussion über die Verschmelzung von KI und Neurowissenschaften mit seinem KI-Pionierkollegen Yoshua Bengio teil.

Darüber hinaus hat das Unternehmen die Forschung mit standardisierten Testumgebungen, Frameworks und einer robusteren Unterstützung für Cloud-Dienste wie Amazon Web Services operationalisiert. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Formalisierung und Verbesserung der Effizienz des Wissenstransfers zwischen Forschung und Produkt, um die Priorisierung von Forschungsbemühungen auf der Grundlage der Nachfrage sowie die Produktisierung der Forschung zu unterstützen.

Wie unschwer zu erkennen ist leistet speziell die FuE Abteilung grandiose Arbeit und legt somit den Grundstein für weitere bahnbrechende operative Erfolge!

Hier geht's zu Pressemitteilung:

https://www.verses.ai/press/verses-provides-q4-corporate-update

Warum Verses die 2. Nvidia werden kann!

Verses hat mit der Plattform Genius einen echten Gamechanger in der Hand zur Generierung digitaler Gehirne, die in der Lage sind, komplexe Informationen zu verstehen, zu lernen, sich anzupassen und verschiedene Funktionen auszuführen, einschließlich automatisierter Datenanalyse und Empfehlungen. Es kann außerdem mit privaten Daten verfeinert werden, um als digitaler Manager oder persönlicher Assistent zu fungieren.

Genau diese Agents sind aktuell auf dem aufsteigenden Ast und werden branchenweit als Innovations-Trigger betrachtet. Verses setzt somit genau auf das richtige Pferd!

Erst im Dezember hat Genius vermeldet, dass sie die Performance von Open Ai bei der "Code Breaking Challange" Mastermind um Längen geschlagen haben! In Kürze schon dürften hier die vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht werden!

Bedenken Sie: der KI-Markt beläuft sich im Jahr 2023 bereits auf beeindruckende 160 Milliarden US-Dollar. Schätzungen gehen davon aus, dass der KI-Markt bis 2030 um das Zehnfache auf 1,6 Billionen US-Dollar anwachsen wird. Wenn Verses nur einen kleinen Teil dieses Kuchens abbekommt, würde dies allein schon eine Kursvervielfachung rechtfertigen. Wir gehen jedoch davon aus, dass Verses sich nicht nur die Kuchenkrümmel einverleiben möchte sondern deutlich mehr! Nvidia hat es bereits vorgemacht.

Institutionelle Investoren reißen sich um Verses-Aktien!

Wie hoch das Investoreninteresse bei Verses AI (WKN: A3DMV5) ist beweist eine gerade erfolgte Finanzierungsrunde über 20 Mio. USD bei unserem KI-Highflyer, die zugleich die größte Finanzierungsrunde in der Unternehmensgeschichte war. Institutionelle Investoren haben Verses folglich mit reichlich Working Capital ausgestattet, um das Unternehmenswachstum noch einmal zu beschleunigen! Vergleichen Sie dies bitte mit anderen Unternehmen, die aktuell von einer lahmenden Konjunktur betroffen sind und enorme Schwierigkeiten bei der Finanzierung ihres operativen Geschäfts haben!

UND DAS BESTE: Der Aktien-Kurs hat aufgrund der Finanzierung in den letzten Tagen konsolidiert und eröffnet nun eine unseres Erachtens optimale Einstiegs - und Nachkaufchance! Diese sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Dieser Artikel enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder Entwicklungen erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten sind und werden im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke identifiziert oder dass Ereignisse oder Bedingungen "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten" auftreten.

Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieses Artikels wider und unterliegen daher Änderungen nach diesem Datum. Die Leser:innen sollten zukunftsgerichteten Informationen nicht übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Zeitpunkt verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Medieninhaber und Herausgeber:

Market Jar Media Inc.

170-422 Richards Street

Vancouver, BC ,V6B 2Z4

Verantwortlicher für den Inhalt:

James Young

Enthaltene Werte: US5949181045,US67066G1040,CA92539Q1090