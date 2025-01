EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex-Gruppe erzielt Rekordauftragseingang von 8,3 GW im Geschäftsjahr 2024



15.01.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Highlights: Auftragseingang steigt auf 3,3 GW in Q4/2024

Stabile Preisgestaltung mit einem ASP von 0,90 Mio. EUR pro MW in 2024 fortgesetzt

Auftragseingang für das Gesamtjahr 2024 kommt hauptsächlich aus Deutschland, der Türkei, Kanada, Südafrika und Spanien Hamburg, 15. Januar 2025. Die Nordex-Gruppe hat ihren Auftragseingang für das Jahr 2024 deutlich um rund 13 Prozent auf insgesamt 8.336 Megawatt (MW) mit 1.452 Windenergieanlagen gesteigert, verglichen mit 7.358 MW mit 1.270 Anlagen im Vorjahr. Auftragseingang im 4. Quartal 2024 Allein im vierten Quartal bestellten Kunden 547 Windenergieanlagen, gegenüber 420 Anlagen in Q4/2023 und erreichten damit ein Gesamtvolumen von 3.253 MW. Dies entspricht einer Steigerung von fast 32 Prozent im Vergleich zu den 2.466 MW in Q4/2023. Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro pro Megawatt Leistung (ASP) verbesserte sich im vierten Quartal auf 0,89 Mio. Euro/MW im Vergleich zu 0,84 Mio. Euro/MW im Vorjahresquartal. Im letzten Quartal 2024 kamen 89 Prozent der Aufträge (in MW) aus Europa, was den größten Anteil darstellt, während etwa 11 Prozent aus der nordamerikanischen Region kamen. Insgesamt gingen Aufträge aus 14 Ländern ein, die größten Einzelmärkte waren Deutschland, die Türkei und Kanada. Auftragseingang im Gesamtjahr 2024 Insgesamt erhielt die Nordex-Gruppe im Jahr 2024 Aufträge aus 24 Ländern und erzielte einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 0,90 Mio. Euro/MW nach 0,84 Mio. Euro/MW im Jahr 2023. Europa, mit Aufträgen aus 18 Ländern, machte 79 Prozent des gesamten Auftragseingangs aus. Die größten europäischen Einzelmärkte waren Deutschland, die Türkei und Spanien. Auf die Region Nordamerika, einschließlich Kanada, entfielen 12 Prozent der Aufträge und auf die Region "Rest der Welt", einschließlich Südafrika, 8 Prozent des Auftragseingangs. "Ich bin sehr erfreut, dass die Dynamik unseres Auftragseingangs, insbesondere in den letzten Wochen des Jahres, deutlich gezeigt hat, dass wir unseren Kunden ein sehr wettbewerbsfähiges Produktportfolio anbieten können. Zahlreiche Aufträge aus unseren Kernmärkten in Europa sowie bedeutende Aufträge aus Nordamerika haben zu einem sehr soliden Auftragsbestand bei stabilen Preisen bis zum Jahresende beigetragen. Nordex ist gut für die Zukunft positioniert, und ich erwarte, dass wir bei einem stabilen makroökonomischen Umfeld auch im Jahr 2025 eine starke Nachfrage nach unseren Produkten sehen werden", sagt José Luis Blanco, Vorstandsvorsitzender der Nordex-Gruppe.

Die Nordex Gruppe in Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 53 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.200 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Ansprechpartner für Presse: Nordex SE Felix Losada Phone: +49 (0)40 / 300 30-1141 Email: flosada@nordex-online.com

Ansprechpartner für Investoren: Nordex SE Anja Siehler Telefon: +49 162 3515 334 Email: asiehler@nordex-online.com

Nordex SE Tobias Vossberg Telefon: +49 173 457 3633 Email: tvossberg@nordex-online.com



15.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com