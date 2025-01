14. Januar 2025, CALGARY, ALBERTA / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL) ("Horizon" oder das "Unternehmen") freut sich, einen aktualisierten Reserven- und Ressourcenbericht für das Gasfeld Lachowice im Konzessionsgebiet Bielsko-Biala in Polen zu veröffentlichen. Die Reserven wurden von den vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen polnischen Tochtergesellschaften im Rahmen der kürzlich erteilten Konzessionen Bielsko-Biala und Cieszyn in Polen (die am 19. November 2024 nach Ende des Geschäftsjahres am 31. August 2024 erteilt wurden?) erworben.

David Winter, CEO des Unternehmens, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir jetzt in der Lage sind, dem Unternehmen 2P-Reserven und bedingte Ressourcen zuzuweisen, die auf historischen Bohrungen basieren, deren Tests Förderraten von bis zu 9 MMscf/d lieferten. Die 2P-Reserven von 34 BCF mit einem Nettokapitalwert (abgezinst mit 10 %) von 84,5 Millionen US$ bilden eine solide wirtschaftliche Grundlage für das Unternehmen. Die zusätzlichen 163 BCF an risikobehafteten bedingten 2C-Ressourcen mit einem Nettokapitalwert (abgezinst mit 10 %) von 431 Millionen US$ und die risikobehafteten voraussichtlichen Ressourcen nach bester Schätzung von 118 BCF bieten Horizon ein großes Entwicklungspotenzial und eine Reihe an Bewertungs- und Erschließungsbohrungen."

RESERVEN UND RESSOURCEN, DIE NACH ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES AM 31. AUGUST 2024 ERWORBEN WURDEN

Das Unternehmen verfügte zum Ende des Geschäftsjahres, dem 31. August 2024, über keine Konzessionsgebiete mit Reserven oder Ressourcen (gemäß NI 51-101). Im Anschluss an das Ende des Geschäftsjahres wurden an das Unternehmen am 19. November 2024 die Konzessionen Bielsko-Biala und Cieszyn in Polen vergeben. Folglich sind die gemeldeten Reserven und bedingten Ressourcen die ersten Assets des Unternehmens, und ihr Wert kann dem Unternehmen zugeschrieben werden. Der Stichtag des Berichts ist der 31. August 2024.

Horizon hält über zwei hundertprozentige polnische Tochtergesellschaften, die das Unternehmen von San Leon Energy erworben hat, die Rechte an einer 100%igen Beteiligung an zwei konventionellen Erdöl- und Erdgaskonzessionen in Polen, die als Bielsko-Biala und Cieszyn bekannt sind. Die vollständigen Einzelheiten des Erwerbs sind in unseren Jahresabschlüssen und im Lagebericht (Management Discussion and Analysis) beschrieben.

APEX Global Engineering Inc. ("APEX") erstellte den Reserven- und Ressourcenbericht mit Stichtag 31. August 2024 (Veröffentlichungsdatum 4. Dezember 2024). APEX wies die wahrscheinlichen Reserven sowie die bedingten und voraussichtlichen Ressourcen dem Feld Lachowice zu, das mit 10.561 Acres etwa 4 % der gesamten von Horizon im Rahmen der Konzessionen zu haltenden Flächen ausmacht (siehe Tabelle 1 unten). Die zugewiesenen Reserven und Ressourcen sind mit erheblichen Risiken behaftet. Bitte beachten Sie den Abschnitt "Risiken" am Ende dieser Pressemitteilung.

Tabelle 1: Fläche der Konzessionen

Konzessionen Fläche km2 Acres Bielsko-Biala 805 198.821 - Feld Lachowice (in der Gesamtfläche von Bielsko-Biala von 805 km2 enthalten) 43 10.561 Cieszyn 326 80.507 Gesamtfläche 1.131 279.328

Die folgenden Tabellen 2, 3 und 4 fassen APEX' Schätzungen der konventionellen Erdgasreserven und -ressourcen von Horizon, Stand 31. August 2024, zusammen. Das Erdgas ist schwefelfrei, mit bis zu 91 % Methan und 7 bbls/MMcf Kondensat. Die angegebenen Volumina sind der 100%igen Betriebsbeteiligung von Horizon zuzurechnen, vor Abzug aller damit verbundenen Royalty-Belastungen. Die dargestellten wirtschaftlichen Werte werden nach Abzug der damit verbundenen Royalty-Belastungen, der NPI-Zahlung an San Leon, der Betriebs- und Kapitalkosten, jedoch vor allen zurechenbaren Ertragssteuern ausgewiesen. Tabelle 4 fasst die Rohstoffpreise zusammen, die bei den wirtschaftlichen Bewertungen verwendet wurden. Alle Verweise in dieser Pressemitteilung auf PIIP, bedingte Ressourcen und voraussichtliche Ressourcen sind nicht und sollten auch nicht mit Erdöl- und Erdgasreserven verwechselt werden.

Tabelle 2 - Reserven

Reservenkategorie Konventionelles Tight-Erdgas (Erdgas in Speichergestein mit geringer Durchlässigkeit) Verbleibende Reserven Cashflow vor Steuern NPV (Mio. US$)# WI Netto 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % Wahrscheinliche Reserven L-7 mit G2P Gas (Bcf) 14,5 13,3 123,9 67,0 39,3 24,4 15,8 Kondensat (Mbbl) * 110,2 101,3 L-1 & S2K Gas (Bcf) 19,9 18,2 160,8 82,0 45,3 26,3 15,6 Kondensat (Mbbl) * 151,5 138,6 284,7 149,0 84,5 50,7 31,4 Wahrscheinliche Reserven insgesamt Gas (Bcf) 34,4 31,5 284,7 149,0 84,5 50,7 31,4 Kondensat (Mbbl) * 261,6 239,9 284,7 149,0 84,5 50,7 31,4 Insgesamt wahrscheinlich + bedingt Gas (Bcf) 34,4 31,5 284,7 149,0 84,5 50,7 31,4 Kondensat (Mbbl) * 261,6 239,9 284,7 149,0 84,5 50,7 31,4 * Umrechnungsverhältnis 6 Mcf/Bbl Der Nettokapitalwert (NPV) entspricht nicht notwendigerweise dem fairen Marktwert.

Eine Schätzung der risikobehafteten bedingten Netto-Ressourcen (Erschließung ungeklärt) und die damit verbundene Schätzung des Nettokapitalwerts der zukünftigen Nettoeinnahmen im Zusammenhang mit den bedingten Ressourcen wird in folgender Tabelle dargestellt. Es handelt sich dabei um eine vorläufige Schätzung, die dem Leser helfen soll, sich eine Meinung über den Wert und die Wahrscheinlichkeit der erforderlichen Investitionen durch das Unternehmen zu bilden. Sie enthält mögliche Ressourcen, die im Hinblick auf die Erschließungsmöglichkeiten als zu unsicher angesehen werden, um als Reserven klassifiziert zu werden. Es besteht Ungewissheit, ob der risikobehaftete Nettokapitalwert der zukünftigen Nettoeinnahmen realisiert wird.

Tabelle 3 - Bedingte Ressourcen

Imperiale Einheiten Reservekategorie Konventionelles Tight-Erdgas Verbleibende Reserven Cashflow vor Steuern NPV (Mio. US$)# WI Netto 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % Bedingte Erschließung Ungeklärt Gas (Bcf) 163,7 149,8 1.478,5 755,8 430,6 264,9 171,9 Kondensat (Mbbl) * 1246,0 1.140,0 1.478,5 755,8 430,6 264,9 171,9 * Umrechnungsverhältnis 6 MCF/Bbl Der Nettokapitalwert (NPV) entspricht nicht unbedingt dem fairen Marktwert.

Es gibt keine Gewissheit, dass irgendein Teil der bedingten Ressourcen erschlossen wird oder wirtschaftlich rentabel zu fördern ist.

Voraussichtliche Ressourcen

Voraussichtliche Ressourcen wurden den noch nicht bebohrten Strukturen in der Konzession Bielsko-Biala zugewiesen, die bisher noch nicht durch Bohrungen überprüft wurden, aber oberhalb bekannter Gasansammlungen liegen.

Tabelle 4 - Vorraussichtliche Ressourcen - Imperiale Einheiten

Unentdecktes PIIP (bcf) - beste Schätzung Voraussichtliche konventionelle Tight-Erdgas-Ressourcen ohne Risikoabwägung (Bcf) (Verkaufsgasmengen) (abzüglich Gewinnungsfaktor und Verkaufsfaktor) Beste Schätzung Wahrscheinlichkeit der Erschließung Wahrscheinlichkeit der Entdeckung Voraussichtliche konventionelle Tight-Erdgas-Ressourcen-Play mit Risikoabwägung (Bcf) (Verkaufsgasmengen) (abzüglich Gewinnungsfaktor und Verkaufsfaktor) Beste Schätzung Gewinnbares Kondensat (MBbl) * 764,37 466,97 68,60% Unterschiedlich je nach Horizons Interpretation 118,72 874,73

* Umrechnungsverhältnis 6MCF/Bbl

Es gibt keine Gewissheit, dass irgendein Teil der Ressourcen entdeckt werden wird. Falls sie entdeckt werden, ist nicht sicher, dass die Förderung eines Teils der Ressourcen wirtschaftlich rentabel sein wird.

Tabelle 5: Preisgestaltung der Rohstoffe

JAHR Erdgaspreis Erdgasheizungsmodifikator* Gas-Trans-port Netto-Gaspreis Kondensatpreis Strompreis Elektrizitätsäquivalentgaspreis* US$/MMbtu % US$/Mcf US$/Mcf US$/bbl US$/MWh US$/MMbtu 2024 13,55 109 1,00 13,77 79,63 112,50 8,10 2025 12,10 109 1,00 12,19 75,00 112,50 8,10 2026 10,95 109 1,00 10,94 80,00 125,00 9,00 2027 10,35 109 1,00 10,28 80,00 127,50 9,18 2028 10,00 109 1,00 9,90 81,60 130,05 9,36 2029 10,00 109 1,00 9,90 83,23 132,65 9,55 2030 10,20 109 1,00 10,12 84,90 135,30 9,74 2031 10,40 109 1,00 10,34 86,59 138,01 9,94 2032 10,61 109 1,00 10,57 88,33 140,77 10,14 2033 10,82 109 1,00 10,80 90,09 143,59 10,34 *Der Heizungsmodifikator erkennt den höheren Heizwert des Gases an, da er das noch im Gas enthaltene Ethan und Butan einschließt. *Elektrizitätsäquivalenter Gaspreis: Gemäß der G2P-Anlagenspezifikation können mit 1,5 Mio. cf/d Gas 4,5 MWh Strom erzeugt werden. Umrechnung des Strompreises in den äquivalenten Gaspreis für Mosaic-Input

Geschichte und Erschließungsplan

Das Feld Lachowice befindet sich in einem frühen Stadium der konventionellen Erdgaserschließung. Lachowice-1, Lachowice-7 und Stryszawa-2K sind die wichtigsten Bohrungen von Interesse auf dem Feld. Obwohl sie im Wesentlichen als Vertikalbohrungen konzipiert und suboptimale Bohr- und Fertigstellungsmethoden für natürlich geklüftete Formationen verwendet wurden, zeigten Tests Fördermengen von bis zu 5,8 MMcf/d, 8,9 MMcf/d bzw. 2,5 MMcf/d an. Jede dieser Bohrungen wurde bis in Lagerstättentiefen von 2.700 bis 4.000 Metern niedergebracht und getestet. Sie zielten auf eine Lagerstätte in natürlich zerklüfteten Karbonatgestein aus dem mittleren Devon ab. Das Erdgas ist schwefelfrei, mit bis zu 91 % Methan und 7 bbls/MMcf Kondensat.

ÜBER HORIZON

Das in Calgary ansässige Unternehmen Horizon konzentriert sich auf die Bewertung und Erschließung konventioneller Erdöl- und Erdgasvorkommen auf dem europäischen Festland. Das Management und Board von Horizon besteht aus Erdöl- und Erdgasexperten mit bedeutender internationaler Erfahrung.

Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Dr. David Winter, CEO, +1 403 619-2957, dawinter@horizon-petroleum.com;

Ian Habke, CFO und Vice President Finance, +1 403 973-2900, Ian.habke@horizon-petroleum.com

Hinweise und Risiken in Bezug auf Öl und Gas

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen wurden in Übereinstimmung mit NI 51-101 erstellt, sind auf den 31. August 2024 datiert und wurden von APEX Global Engineering Inc. erstellt. Das Unternehmen verfügte zum Jahresende über keine Reserven oder Ressourcen, erhielt jedoch am 19. November 2024 die Konzessionen Bielsko-Biala und Cieszyn.

Die Reserven- und Ressourcenschätzungen der Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsreserven in dieser Pressemitteilung sind lediglich Schätzungen, und es gibt keine Garantie dafür, dass die geschätzten Reserven und/oder Ressourcen auch tatsächlich gefördert werden. Die tatsächlichen Reserven und Ressourcen können sich letztendlich als größer oder kleiner als die hier angegebenen Schätzungen erweisen. Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass die hier dargestellten Schätzungen der zukünftigen Nettoeinnahmen den fairen Marktwert der Reserven und/oder Ressourcen darstellen. Die Schätzung der Mengen an Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsreserven und/oder -ressourcen sowie der zukünftigen Cashflows, die diesen Reserven und/oder Ressourcen zuzuordnen sind, ist mit zahlreichen Unsicherheiten verbunden.

Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: (i) die Tatsache, dass es keine Gewissheit gibt, dass die betreffenden Zonen in dem geschätzten Ausmaß vorhanden sind oder dass in den Zonen Erdgas mit Eigenschaften gefunden wird, die den Mindestkriterien in Bezug auf die Netto-Pay-Mächtigkeit und/oder Porosität entsprechen oder diese übertreffen, oder dass das Erdgas in dem geschätzten Ausmaß wirtschaftlich förderbar ist; (ii) die Tatsache, dass es keine Gewissheit gibt, dass irgendein Teil der wahrscheinlichen Reserven und der bedingten und voraussichtlichen Ressourcen wirtschaftlich förderbar sein wird; (iii) die Tatsache, dass das Unternehmen sowohl in Calgary als auch in Polen ein Betriebsteam und ein Führungsteam einstellen muss, um den Erschließungsplan umsetzen zu können, und dass es keine Garantie dafür gibt, dass entsprechend qualifiziertes technisches und professionelles Personal und/oder Berater zur Verfügung stehen werden; (iv) das Fehlen zusätzlicher Finanzmittel zur Finanzierung der Erschließungsaktivitäten und des fortgesetzten operativen Betriebs des Unternehmens; (v) die Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung von Genehmigungen für den Zugang zu Land für Bohrungen oder die Installation von Infrastrukturen und Anlagen innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens; das polnische Regulierungssystem ist relativ stabil, aber im Vergleich zu den nordamerikanischen Gerichtsbarkeiten durch lange Genehmigungsverfahren gekennzeichnet; (vi) die Risiken beim Erwerb oder Bau einer angemessenen Erdgasinfrastruktur für die Förderung und den Verkauf von Erdgas und die Frage, ob Kapazitäten im bestehenden Hauptpipelinesystem zu vertretbaren Kosten verfügbar sein werden; (vii) das Risiko, dass möglicherweise keine Bohranlage für die erforderlichen Bohrungen zur Verfügung steht, und das Risiko, dass die Kosten unerschwinglich sein könnten, wenn eine Bohranlage von außerhalb Polens mobilisiert werden muss; (ix) Risiken, die der internationalen Erdöl- und Erdgasindustrie innewohnen; (x) Schwankungen der Wechselkurse und Zinssätze; (xi) die Anzahl der Wettbewerber in der Erdöl- und Erdgasindustrie mit größeren technischen, finanziellen und operativen Ressourcen und Mitarbeitern; (xii) Schwankungen der Weltmarktpreise und -märkte für Erdöl und Erdgas aufgrund nationaler, internationaler, politischer, sozialer, wirtschaftlicher und umweltbezogener Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen; (xiii) Änderungen staatlicher Vorschriften, die sich auf den operativen Betrieb von Erdöl und Erdgas auswirken; (xiv) potenzielle Haftungen für Umweltverschmutzung oder Gefahren, gegen die sich das Unternehmen nicht angemessen versichern kann oder gegen die es sich entscheiden kann, sich nicht zu versichern; (xv) Unwägbarkeiten, die sich auf die Einstufung als Reserven bzw. Ressourcen auswirken und die sich auf die folgenden, im COGE-Handbuch aufgeführten Punkte beziehen: Eigentumsüberlegungen, Bohranforderungen, Testanforderungen, behördliche Überlegungen, Infrastruktur- und Markterwägungen, Zeitplan für die Produktion und Erschließung sowie wirtschaftliche Anforderungen; (xvi) die Tatsache, dass es keine Gewissheit gibt, dass ein Teil der voraussichtlichen Ressourcen entdeckt wird, und wenn er entdeckt wird, gibt es keine Gewissheit, dass es wirtschaftlich rentabel ist, einen Teil der Ressourcen zu produzieren; und (xvii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Jede Bezugnahme in dieser Pressemitteilung auf PIIP, bedingte Ressourcen und voraussichtliche Ressourcen stellt keine Erdöl- und Erdgasreserven dar und sollte auch nicht damit verwechselt werden.

Definitionen

Total Petroleum Initially in Place ("PIIP") bezieht sich auf die Gesamtmenge an Erdöl, die schätzungsweise in natürlich vorkommenden Ansammlungen ursprünglich vorhanden ist. Sie umfasst das Erdöl, das in bekannten Lagerstätten vor der Förderung vorhanden ist, sowie die geschätzten Mengen, die in den verschiedenen seismisch identifizierten und geologisch geschlussfolgerten Lagerstätten noch zu entdecken sind. Ein Teil des PIIP wird gemäß den endgültigen Gewinnungsfaktoren förderbar sein, und der geschätzte förderbare Teil wird als Reserven, bedingte Ressourcen oder voraussichtliche Ressourcen klassifiziert.

Discovered Petroleum Initially in Place ("Discovered PIIP" oder "DPIIP") ist die Gesamtmenge an Erdöl, die am Stichtag des Berichts schätzungsweise in bekannten Lagerstätten vor der Förderung enthalten ist.

Für jede bekannte Ansammlung, die vertikal in verschiedene Formationen oder flächenmäßig in verschiedene Lagerstätten aufgeteilt sein kann, können mehrere Erschließungsprojekte durchgeführt werden; jedes Projekt wird einen Teil des PIIP entsprechend seiner einzigartigen Lagerstättenmerkmale fördern. Die Projekte werden am Stichtag in kommerzielle und subkommerzielle Projekte unterteilt, wobei die geschätzten förderbaren Erdölmengen als Reserven und bedingte Ressourcen eingestuft werden.

Bei den Reserven handelt es sich um die geschätzten verbleibenden Mengen an Erdöl, Erdgas und verwandten Stoffen, die voraussichtlich ab einem bestimmten Zeitpunkt aus bekannten Vorkommen wirtschaftlich gewonnen werden können, basierend auf:

(a) Analyse von Bohrdaten, geologischen, geophysikalischen und technischen Daten;

(b) Verwendung etablierter Technologien; und

(c) bestimmten wirtschaftlichen Bedingungen (siehe die Erörterung der "Wirtschaftlichen Annahmen" weiter unten).

Reserven werden nach dem Grad der Gewissheit klassifiziert, der mit den Schätzungen verbunden ist.

(d) Nachgewiesene Reserven sind jene Reserven, die mit einem hohen Grad an Sicherheit als förderbar eingeschätzt werden können. Es ist wahrscheinlich, dass die tatsächlich geförderten Restmengen die geschätzten nachgewiesenen Reserven übersteigen werden.

(e) Wahrscheinliche Reserven sind die zusätzlichen Reserven, deren Gewinnung weniger sicher ist als die der nachgewiesenen Reserven. Es ist gleichermaßen wahrscheinlich, dass die tatsächlich geförderten Restmengen größer oder kleiner sind als die Summe der geschätzten nachgewiesenen plus wahrscheinlichen Reserven.

(f) Mögliche Reserven sind die zusätzlichen Reserven, deren Gewinnung weniger sicher ist als die der wahrscheinlichen Reserven. Es ist unwahrscheinlich, dass die tatsächlich geförderten Restmengen die Summe der geschätzten nachgewiesenen + wahrscheinlichen + möglichen Reserven übersteigen werden.

Die Bruttoreserven des Unternehmens sind der Anteil des Unternehmens an den Betriebsreserven (operativ oder nicht operativ) vor Abzug der Royalties und ohne Berücksichtigung der Royalty-Anteile des Unternehmens.

Ressourcen werden im Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook (COGEH) Band 1, Abschnitt 5 wie folgt definiert:

Bei den bedingten Ressourcen handelt es sich um Erdölmengen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt als potenziell förderbar aus bekannten Lagerstätten eingeschätzt werden, deren Projekte jedoch aufgrund eines oder mehrerer Unwägbarkeiten noch nicht als reif genug für eine kommerzielle Erschließung gelten. Zu den bedingten Ressourcen können beispielsweise Projekte gehören, für die es derzeit keine brauchbaren Märkte gibt oder bei denen die kommerzielle Gewinnung von einer in der Entwicklung befindlichen Technologie abhängt oder bei denen die Bewertung der Lagerstätte nicht ausreicht, um die Wirtschaftlichkeit eindeutig zu beurteilen.

Zu den Unwägbarkeiten können Faktoren wie wirtschaftliche, rechtliche, ökologische, politische und behördliche Angelegenheiten oder ein Mangel an Märkten gehören. Es ist auch angebracht, die geschätzten entdeckten förderbaren Mengen, die mit einem Projekt in der frühen Evaluierungsphase verbunden sind, als bedingte Ressourcen zu klassifizieren. Bedingte Ressourcen werden je nach dem Grad der Sicherheit der Schätzungen weiter klassifiziert und können je nach Projektreife unterteilt und/oder durch ihren wirtschaftlichen Status charakterisiert werden.

Nicht alle technisch durchführbaren Erschließungspläne werden kommerziell sein. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit eines Erschließungsprojekts hängt von der Vorhersage der steuerlichen Rahmenbedingungen während der Laufzeit des Projekts ab. Bei bedingten Ressourcen wird die Risikokomponente, die sich auf die Wahrscheinlichkeit bezieht, dass eine Lagerstätte kommerziell erschlossen wird, als "Erschließungswahrscheinlichkeit" bezeichnet. Bei bedingten Ressourcen ist die Wahrscheinlichkeit der Wirtschaftlichkeit gleich der Erschließungswahrscheinlichkeit.

- Erschließung in der Schwebe: Unwägbarkeiten werden aktiv verfolgt; sie erwarten eine Lösung innerhalb eines angemessenen Zeitraums; sie werden direkt vom Entwickler beeinflusst, sowohl durch interne Genehmigungen und Verpflichtungen als auch durch den Erschließungszeitplan, und sie haben eine hohe Erschließungswahrscheinlichkeit (>80 %).

- Erschließung vorübergehend ausgesetzt: es gibt unvorhergesehene Ereignisse mit identifizierten wichtigen nicht-technische Unwägbarkeiten; es besteht eine angemessene Möglichkeit auf eine Erschließung (>50 %); es gibt Unwägbarkeiten, die sich der Kontrolle des Entwicklers entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: externe Genehmigungen, wirtschaftliche Faktoren, Marktzugang, politische Faktoren und soziale Zulassung.

- Ungeklärte Erschließung: Unwägbarkeiten, die nicht klar definiert sind; das Projekt wird derzeit aktiv evaluiert; möglicherweise ist eine umfangreiche weitere Bewertung erforderlich; Fortschritte werden in einem angemessenen Zeitraum erwartet; die Erschließungswahrscheinlichkeit ist schwer einzuschätzen und könnte eine große Spanne betragen (20 %-80 %).

- Unwirtschaftliche Erschließung: identifizierte Unwägbarkeiten; das Projekt wurde bewertet und als unwirtschaftlich eingestuft, oder es sind möglicherweise erhebliche weitere Prüfungen erforderlich; Fortschritte sind in einem angemessenen Zeitraum nicht zu erwarten, und die Erschließungswahrscheinlichkeit ist gering (<<50 %).

- Bedingte Ressourcen - Erschließung in der Schwebe und Erschließung vorübergehend ausgesetzt - gelten als wirtschaftlich; bedingte Ressourcen - ungeklärte Erschließung - haben eine unbestimmte Wirtschaftlichkeit; bedingte Ressourcen - Erschließung unwirtschaftlich - gelten als unwirtschaftlich.

Voraussichtliche Ressourcen sind die zu einem bestimmten Zeitpunkt geschätzten Erdölmengen, die durch künftige Erschließungsprojekte aus unentdeckten Lagerstätten gewonnen werden könnten. Voraussichtliche Ressourcen haben sowohl eine Entdeckungswahrscheinlichkeit als auch eine Erschließungswahrscheinlichkeit. Die voraussichtlichen Ressourcen werden weiter unterteilt, je nach dem Grad der Gewissheit, der mit den Schätzungen der förderbaren Mengen unter der Annahme ihrer Entdeckung und Entwicklung verbunden ist, und können je nach Projektreife unterteilt werden.

Nicht alle Explorationsprojekte führen zu einer Entdeckung. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Explorationsprojekt zur Entdeckung von Erdöl führt, wird als "Wahrscheinlichkeit der Entdeckung" bezeichnet. Bei einer unentdeckten Anhäufung ist die Wahrscheinlichkeit der Kommerzialisierung also das Produkt aus zwei Risikokomponenten - der Wahrscheinlichkeit der Entdeckung und der Wahrscheinlichkeit der Erschließung.

Ressourcenschätzungen sind immer mit Unsicherheiten behaftet, und der Grad der Unsicherheit kann zwischen den einzelnen Ansammlungen/Projekten und über die gesamte Lebensdauer eines Projekts stark variieren. Daher sollten Ressourcenschätzungen in der Regel als Spanne angegeben werden, die dem mit den Schätzungen verbundenen Vertrauensniveau entspricht. Ein Verständnis der statistischen Konzepte und der Terminologie ist für das Verständnis des mit den Ressourcendefinitionen und -kategorien verbundenen Vertrauens wesentlich. Diese Konzepte, die für alle Ressourcenkategorien gelten, werden im Folgenden erläutert. Der Unsicherheitsbereich der geschätzten förderbaren Mengen kann entweder durch deterministische Szenarien oder durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung dargestellt werden. Ressourcen sollten als niedrige, mittlere und hohe Schätzungen wie folgt angegeben werden:

- Niedrige Schätzung bzw. 1C im Falle von bedingten Ressourcen: Dies ist eine vorsichtige Schätzung der Menge, die tatsächlich gefördert werden kann. Es ist wahrscheinlich, dass die tatsächlich verbleibenden Fördermengen die niedrige Schätzung übersteigen werden. Wenn probabilistische Methoden verwendet werden, sollte eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 90 Prozent (P90) bestehen, dass die tatsächlich geförderten Mengen der niedrigen Schätzung entsprechen oder diese übersteigen.

- Beste Schätzung bzw. 2C im Falle von bedingten Ressourcen: Dies wird als die nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommene Schätzung der Menge angesehen, die tatsächlich gefördert werden kann. Es ist gleichermaßen wahrscheinlich, dass die tatsächlich verbleibenden Mengen größer oder kleiner als die erwartete Menge sein werden. Werden probabilistische Methoden angewandt, sollte eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 50 Prozent (P50) bestehen, dass die tatsächlich geförderten Mengen der besten Schätzung entsprechen oder diese übersteigen.

- Hohe Schätzung bzw. 3C im Falle von bedingten Ressourcen: Dies wird als optimistische Schätzung der Menge angesehen, die tatsächlich gefördert werden kann. Es ist unwahrscheinlich, dass die tatsächlich verbleibenden Fördermengen die hohe Schätzung übersteigen werden. Wenn probabilistische Methoden verwendet werden, sollte eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 10 Prozent (P10) bestehen, dass die tatsächlich geförderten Mengen der hohen Schätzung entsprechen oder diese übersteigen.

Dieser Ansatz zur Beschreibung der Ungewissheit kann auf Reserven, bedingte Ressourcen und voraussichtliche Ressourcen angewendet werden. Es kann ein erhebliches Risiko bestehen, dass unentdeckte und unkommerzielle Anreicherungen keine kommerzielle Produktion erreichen, dennoch ist es sinnvoll, den Bereich der potenziell förderbaren Mengen unabhängig von diesem Risiko zu betrachten und zu identifizieren.

Die wichtigsten Unwägbarkeiten, die im Bericht über die Reserven von Lachowice genannt werden, sind die erfolgreiche Wiedererschließung bestehender stillgelegter Bohrungen, die erwarteten Förderrückgänge sowie die Genehmigung und der Abschluss neuer Erschließungen und neuer Wiedererschließungen. In der nachstehenden Tabelle 6 sind die positiven und negativen Faktoren aufgeführt, die für die Annahmen und Schätzungen im Ressourcenbericht von Bedeutung sein könnten.

Tabelle 6:

Boe bedeutet ein Barrel Öläquivalent auf der Basis von 6 Mcf Erdgas zu 1 Barrel Öläquivalent. Mcfe bedeutet eintausend Kubikfuß Erdgasäquivalent auf der Basis von 6 Mcfe:1 Barrel Öl. Ein Boe-Umwandlungsverhältnis von 6 Mcf:1 Boe und 6 Mcfe:1 bbl basiert auf einer Energieäquivalenz-Umwandlungsmethode, die in erster Linie an der Brennerspitze anwendbar ist und keine Wertäquivalenz am Bohrlochkopf darstellt. Da das Wertverhältnis auf der Basis des Rohölpreises im Vergleich zum Erdgaspreis zu verschiedenen Zeitpunkten erheblich von der Energieäquivalenz von 6 Mcf:1 boe oder 6 Mcfe:1 bbl abweichen kann, kann die Verwendung von Boe und Mcfe als Wertangabe irreführend sein.

Abkürzungen:

Bcf Milliarden Kubikfuß Bcfe Milliarden Kubikfuß Erdgasäquivalent Bbl Barrel Boe Barrel Öläquivalent M Tausend MM Millionen Mcfe Tausend Kubikfuß Erdgasäquivalent MMcfe/d Millionen Kubikfuß Äquivalent pro Tag NPI Net Profit Interest - Nettogewinnanteil, zahlbar als Teil des Kaufpreises Tcf Billionen Kubikfuß BTAX vor Ertragsteuern PV10 Barwert diskontiert mit 10% km2 Quadratkilometer

Hinweis zu den zukunftsgerichteten Aussagen.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf die Pläne des Unternehmens und andere Aspekte unserer voraussichtlichen künftigen operativen Betriebe, die Schwerpunkte des Managements, Strategien, Finanz-, Betriebs- und Produktionsergebnisse, Branchenbedingungen, Rohstoffpreise und Geschäftsmöglichkeiten beziehen. Darüber hinaus - und ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken - enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf erwartete Netbacks, den Zeitplan der verbleibenden behördlichen Genehmigungen für den Öl- und Gasbetrieb in Polen, das Kapitalprogramm und dessen Zuteilung, die künftige Produktion, Erschließungs- und Bohrpläne, die Wirtschaftlichkeit der Bohrungen, künftige Kostensenkungen, potenzielles Wachstum und die aktuellen operativen Pläne in Bezug auf die Rechte des Unternehmens an den Vermögenswerten in Polen sowie die Finanzierungsquelle für die Investitionsausgaben des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen verwenden in der Regel Wörter wie "antizipieren", "glauben", "projizieren", "erwarten", "Ziel", "planen", "beabsichtigen" oder ähnliche Wörter, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, sowie Aussagen, die besagen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Bedingungen in der Zukunft ergriffen werden oder eintreten "können", "würden", "könnten" oder "werden".

Die zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und -annahmen des Horizon-Managements, einschließlich der Erwartungen und Annahmen, die zuvor in dieser Pressemitteilung unter Öl- und Gasempfehlungen erwähnt wurden, und darüber hinaus in Bezug auf die vorherrschenden Rohstoffpreise, die wesentlich von den von Apex verwendeten Preisprognosen abweichen können, sowie auf Wechselkursen, Zinssätzen, geltenden Royalties und Steuergesetzen, zukünftigen Produktionsraten und Schätzungen der operativen Betriebskosten, die Leistung zukünftiger Bohrungen, Reserven- und Ressourcenvolumina, den erwarteten Zeitplan und den Ergebnissen von Investitionskosten; den Erfolg bei der Durchführung neuer Bohrungen; die Angemessenheit der geplanten Investitionskosten für die Durchführung geplanter Aktivitäten; den Zeitpunkt, den Ort und das Ausmaß zukünftiger Bohrungen; den Zustand der Wirtschaft und des Explorations- und Produktionsgeschäfts; die Betriebsergebnisse; die Leistung; die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten; die Verfügbarkeit und die Kosten von Finanzierungen, Arbeitskräften und Dienstleistungen; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs; die Fähigkeit zur effizienten Integration von Vermögenswerten und Mitarbeitern, die durch Akquisitionen erworben wurden, die Fähigkeit, Erdgas erfolgreich zu vermarkten und die Fähigkeit von Horizon, Kapital zu erhalten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da Horizon keine Gewähr dafür bieten kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit innewohnenden Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Horizon können wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, und dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ereignisse eintreten werden, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile wir daraus ziehen werden. Das Management hat die obige Zusammenfassung der Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen in diese Pressemitteilung aufgenommen, um den Wertpapierinhabern einen umfassenderen Einblick in den zukünftigen operativen Betrieb zu geben; solche Informationen sind für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Listen von Faktoren nicht erschöpfend sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und wir lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt wird.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Finanzinformationen und Finanzprognosen (zusammen "FOFI") über Horizons voraussichtliche Ergebnisse des operativen Betriebs, des operativen Netbacks und deren Komponenten, die alle denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie in den obigen Absätzen dargelegt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Prognosen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und dienen dem Zweck, weitere Informationen über die voraussichtlichen zukünftigen operativen Betriebe von Horizon zu liefern. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI nicht für andere Zwecke verwendet werden sollten als die, für die sie hier offengelegt werden.

Nicht-GAAP-Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Nicht-GAAP-Kennzahlen, wie hierin näher beschrieben. Diese Nicht-GAAP-Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die von den International Financial Reporting Standards ("IFRS" oder alternativ "GAAP") vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit der Berechnung ähnlicher Kennzahlen durch andere Unternehmen vergleichbar.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78074Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78074&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA44053J4090Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18895704-horizon-resources-inc-meldet-34-bcf-2p-reserven-npv10-wert-84-millionen-us-163-bcf-bedingten-2c-ressourcen-npv10-wert-431-millionen-us-kuerzlich-erworbenen-konzession-bielsko-biala-polen