FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WENIG VERÄNDERT - Im Dax dürfte sich am Mittwoch zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden prozentual stabil auf 20.271 Punkte. Am Dienstag hatte sich der Dax von seinem Rückschlag vom Jahreshoch bei 20.480 Punkten erholt. Zwischenzeitlich wieder erreichte 20.362 Punkte konnte er aber nicht ganz halten. Die Impulse von der Wall Street sind durchwachsen. Zins- und Zollsorgen halten sich hartnäckig. Am Nachmittag stehen eine Stunde vor dem Start des US-Börsenhandels die wichtigen Verbraucherpreise aus den Vereinigten Staaten auf dem Programm.

USA: - DOW IM PLUS, TECHS SCHWÄCHELN WEITER - Ohne klare Richtung haben sich die US-Börsen am Dienstag vor wichtigen Inflationszahlen gezeigt. Am Anleihemarkt bewegte sich die Rendite für Papiere mit zehnjähriger Laufzeit weiter im Bereich von 4,8 Prozent, daran änderten auch schwächer als erwartet gestiegene US-Erzeugerpreise nicht viel. Die Hoffnung auf eine nur schrittweise Anhebung der vom designierten US-Präsidenten Donald Trump angekündigten Importzölle stützte am Mittwoch allenfalls zeitweise. Anleger wissen aber, dass Aussagen Trumps zu Zöllen schnell in die eine wie in die andere Richtung gehen können und bleiben deshalb auf der Hut. Am Ende des Tages stand der Leitindex Dow Jones Industrial 0,52 Prozent höher auf 42.518,28 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,13 Prozent auf 20.757,41 Zähler. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete ein Plus von 0,11 Prozent auf 5.842,91 Punkte.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Anleger an den wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Mittwoch vor der Veröffentlichung von US-Verbraucherpreisdaten zurückgehalten. Zudem herrscht weiterhin Vorsicht vor dem Amtsantritt von Donald Trump als nächster US-Präsident. Zu groß sind Inflations- und Zollsorgen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel kurz vor Handelsschluss um rund 0,2 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten sank um 0,5 Prozent, während der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong im späten Handel um 0,1 Prozent zulegte.



DAX 20.271,33 0,69%

XDAX 20.267,45 0,29%

EuroSTOXX 50 4.980,47 0,53%

Stoxx50 4.344,92 -0,28%



DJIA 42.518,28 0,52%

S&P 500 5.842,91 0,12%

NASDAQ 100 20.757,41 -0,13%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 130,41 +0,02% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,0296 -0,06%

USD/Yen 157,35 -0,40%

Euro/Yen 162,00 -0,46%

°



BITCOIN:





Bitcoin

(USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:





Brent 80,24 +0,32 USD WTI 77,95 +0,45 USD °



/mis