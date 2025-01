constellr hat seinen ersten Infrarot-Temperaturüberwachungssatelliten "Sky-Bee-1" mit einer SpaceX Falcon 9 Rakete vom Weltraumbahnhof Vandenberg in Kalifornien erfolgreich gestartet.

Sky-Bee-1 wird fortlaufend hochauflösende Wärmebilder des Planeten aufnehmen und dadurch intelligentere Entscheidungen in Bezug auf Klimaschutzmaßnahmen, nachhaltige Ressourcennutzung und globale Ernährungssicherheit ermöglichen.

Das Unternehmen widmet sich nun der Aufgabe, diese Daten in Kundennutzen umzusetzen und seine vorhandene kommerzielle Präsenz in Europa und den USA weiter auszubauen.

constellr, ein führendes Unternehmen im Bereich der europäischen Erdbeobachtung (EO), meldet den erfolgreichen Start seines ersten Satelliten, Sky-Bee-1. Mit seiner thermischen Infrarottechnologie zur Überwachung der globalen Landoberflächentemperaturen mit beispielloser Präzision wird er eine völlig neue Sicht auf den Planeten ermöglichen. Dieser Meilenstein für die geplante Satellitenkonstellation "High-precision Versatile Ecosphere (HiVE)" des Unternehmens erschließt transformative Erkenntnisse für ein nachhaltiges Ressourcenmanagement und verändert die Art und Weise, wie Industrie und Regierungen die Herausforderungen des Klimawandels angehen.

Sky-Bee-1 wurde via Exolaunch integriert und erfolgreich im Rahmen der Transporter-12-Mitflug-Mission mit SpaceX ins All gestartet, um ihn in eine sonnensynchrone Umlaufbahn in 510 Kilometer Höhe über der Erde zu bringen. Voraussichtlich wird der Satellit bereits in wenigen Wochen seine ersten Bilder liefern. Mit dem Start kann constellr seine Verträge mit dem privaten und öffentlichen Sektor in einer Reihe von Branchen erfüllen, darunter Landwirtschaft, Infrastruktur und Stadtentwicklung.

Der Satellit setzt neue Maßstäbe im Bereich der thermischen Erdbildgebung, da er aktuelle Erkenntnisse auf Feld- und Gebäudeebene ermöglicht, indem er hochauflösende thermische Daten mit einer räumlichen Auflösung von 30 Metern erfasst, die auf 10 Meter geschärft werden, und Temperaturen mit einer Genauigkeit von 1 bis 2 Kelvin misst. Er ist mit zwei multispektralen Nutzlasten ausgestattet: einem Elf-Band-Instrument für den sichtbaren und nahen Infrarotbereich (VNIR) und einer Vier-Band-Wärmebildkamera (TIR), die Kunden kontinuierlich Temperaturdaten der Landoberfläche liefert.

Mit dem Start markiert constellr einen Meilenstein in der Entwicklung seines globalen Echtzeit-Temperaturatlas ein digitaler Zwilling der Erde, der mithilfe von Landoberflächen-Temperaturdaten (LST) den Gesundheitszustand unseres Planeten ermittelt. Durch die Messung der zentralen Klimavariablen der Temperatur auf menschlicher Ebene und mit einer Kadenz, die schnelle Erkenntnisse von einzigartiger Präzision liefert, stellt constellr die erforderlichen Instrumente bereit, um die Landwirtschaft zu optimieren, die Wassernutzung zu managen, die Kohlenstoffbindung zu fördern und die Resilienz der Städte zu erhöhen. Auf diese Weise wird ein intelligenteres Klima- und Ressourcenmanagement gefördert, wo es am dringendsten gebraucht wird.

Der Start von constellr repräsentiert die weltweit erste kommerzielle Mission, die das gesamte Potenzial eines kryogen gekühlten, multispektralen Langwellen-Infrarotinstruments an Bord einer Mikrosatellitenplattform ausschöpft und dadurch die Landwirtschafts- und Infrastrukturüberwachung revolutioniert. Der Satellit ist mit einer innovativen, im 3D-Druckverfahren hergestellten optischen Bank ausgestattet. Seine Nutzlast zeichnet sich durch ein neuartiges Konzept aus, das in Zusammenarbeit mit der OHB System AG entwickelt wurde. In Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Partnern Kongsberg NanoAvionics, Fraunhofer EMI und Exolaunch und gefördert mit Mitteln der Deutschen Raumfahrtagentur beim DLR im Rahmen des von ESA F-lab geleiteten InCubed-Programms der ESA definiert constellr einen neuen Industriestandard für die Temperaturmessung, indem es detaillierte Temperatur-Fußabdrücke der Erde durch eine präzise Intelligenz auf Pixelebene erfasst. Der Satellit von constellr erfasst die Temperaturwerte auf direktem Weg, anstatt wie bei visuellen EO-Daten auf Inferenz zu setzen. Auf diese Weise wird die Kluft zwischen der Kontextinterpretation und der Gewinnung tatsächlicher Erkenntnisse geschlossen.

constellr hat sich zum Ziel gesetzt, das herkömmliche EO-Modell zu revolutionieren, indem es seinen Kunden einen fortlaufenden Strom von On-Demand-Thermodaten auf Pixelebene liefert, was den Nutzen für den Kunden erhöht und die Kosten senkt. Auf diese Weise wird der Zugriff auf Erdbeobachtungsdaten durch niedrigere Kosten je Pixel demokratisiert, wodurch Temperaturanalysen für bestimmte Standorte ermöglicht und Erdbeobachtungsdaten für ein globales Publikum zugänglich werden. Eine derartige Skalierung wird von keinem anderen Erdbeobachtungsunternehmen angeboten und stärkt Sektoren wie die kleinbäuerliche Landwirtschaft, den Erhalt der Umwelt und den Katastrophenschutz.

Der Start ist die erste Phase der geplanten Satellitenkonstellation "High-precision Versatile Ecosphere (HiVE)" von constellr, einem Netzwerk von Satelliten zur Temperaturüberwachung. Die Inbetriebnahme der Satelliten von constellr folgt auf erfolgreiche Tests seiner Technologie auf der Internationalen Raumstation im Jahr 2022, bei denen mehr als 10 Millionen Bilder aufgenommen wurden. Der nächste Satellit von constellr soll noch in diesem Jahr starten, weitere Starts sind ab 2026 geplant.

Dr. Max Gulde, CEO bei constellr, kommentiert: "Der Start des ersten kommerziellen Satelliten von constellr markiert den Beginn einer neuen Ära der thermischen Intelligenz. Vergessen sind die teuren, unpraktischen Wärmebilder der Vergangenheit, die Expertenwissen voraussetzten, um die Daten mit niedriger Auflösung und hoher Latenz nutzen zu können. Es ist Zeit für eine Generalüberholung der EO-Industrie. Unsere Kunden werden künftig in der Lage sein, bei Bedarf auf erschwingliche Daten für ihre spezifischen Bedürfnisse zuzugreifen, was für das Ressourcen- und Klimamanagement und die Zukunft der Wasser- und Nahrungsmittelsicherheit absolut transformativ sein wird. Wir freuen uns, zu den Unternehmen im Orbit zu gehören, die durch thermische Intelligenz einen wirksamen Umweltschutz vorantreiben."

Giuseppe Borghi, Leiter der Abteilung F-lab bei der Europäischen Weltraumorganisation, erklärt: "Die Aufgabe von InCubed, einem Projekt der ESA, besteht darin, die Grenzen der Erkundung und technologischen Entwicklung der Erdbeobachtung zu erweitern und neuartige Thermal-Intelligence-Daten wie die von constellr auf den Markt zu bringen. Durch die Weiterentwicklung unseres globalen Verständnisses der zentralen Rolle der Temperatur für die Regulierung unserer Umwelt und Wirtschaft wird die thermische Intelligenz von constellr dabei helfen, in Zeiten des Klimawandels einen besseren Umgang mit Ressourcen zu erreichen. Wir freuen uns sehr, den ersten kommerziellen Start zu unterstützen."

Dr. Walther Pelzer, DLR-Vorstandsmitglied und Generaldirektor des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), kommentiert: "Der neue Raumfahrtsektor in Deutschland ist auf Wachstumskurs. Die Unterstützung junger Unternehmen ist uns ein wichtiges Anliegen. Sie treiben den Raumfahrtsektor mit frischem Elan und neuen Technologien voran und sichern Deutschlands internationale Stellung als Raumfahrtstandort. Umso mehr bin ich erfreut, dass die Kommerzialisierung von Erdbeobachtungsdaten mit dem Start von Kleinsatelliten zweier deutscher Start-ups einen wichtigen Schritt vorangekommen ist."

Über constellr

constellr ist ein europäischer Marktführer für thermische Datendienste und erstellt einen globalen Echtzeit-Atlas für thermische Intelligenz, der eine präzise Überwachung der Oberflächentemperaturen unseres Planeten ermöglicht. Auf diese Weise werden Erkenntnisse über die globale Klimadynamik, die Wassernutzung und die Faktoren gewonnen, die den Kohlenstoffzyklus beeinflussen. Unsere umsetzbaren Daten unterstützen eine frühzeitige Erkennung von Trends und Anomalien in urbanen Gebieten, der Infrastruktur, der natürlichen Umwelt und der Landwirtschaft, um den Lebensstandard zu verbessern, den Klimawandel zu begrenzen und die globale Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Wir liefern wichtige Erkenntnisse über die Temperatur, die eine nachhaltige Entwicklung und Klimaresilienz fördern und auf hochpräzisen Messungen der Landoberflächentemperatur (LST) aus dem Weltraum basieren.

constellr wurde in Freiburg von einem Team talentierter Unternehmer, Wissenschaftler und Ingenieure gegründet und brachte 2022 seinen ersten thermischen Infrarotsensor zur Internationalen Raumstation. Der erste Satellit von HiVE, dem vollständig kommerziellen Satellitennetzwerk des Unternehmens, wurde im Januar 2025 gestartet.

Über InCubed

InCubed steht für "Investing in Industrial Innovation" und ist ein öffentlich-privates Kofinanzierungsprogramm unter der Leitung von ESA F-lab. InCubed ist auf die Entwicklung innovativer und kommerziell tragfähiger Produkte und Dienstleistungen spezialisiert, die den Wert von Erdbeobachtungsbildern und -datensätzen generieren oder nutzen. Das sehr umfangreiche Programm kann zur Kofinanzierung von Satelliten, Bodenanwendungen und allem, was dazwischen liegt, oder zur Entwicklung neuer EO-Geschäftsmodelle genutzt werden. https://incubed.esa.int/

