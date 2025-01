Düsseldorf (ots) -Neben Lieblingsmarke oder -modell achten Gebrauchtwagenkäufer auf den Online-Plattformen und im Autohaus auch auf die Ausstattung. LeasePlan Deutschland hat mit ALD Carmarket die beliebtesten Ausstattungen von Gebrauchtwagen nach Fahrzeugklassen veröffentlicht.Diese Merkmale entscheiden schon bei der Anschaffung eines Neuwagens, ob sich ein Fahrzeug bestmöglich wiederverkaufen lässt. Neben Alter und Laufleistung wirkt sich gerade die Sonderausstattung restwertsteigernd (https://www.leaseplan.com/de-de/restwertoptimale-fahrzeugausstattung/) auf die Leasingkonditionen aus. Unternehmen, die Dienstwagen leasen, können so die Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks optimieren. Dienstwagenfahrer schöpfen die ihnen zugewiesene Referenzrate bestmöglich aus und statten ihr Wunschfahrzeug in puncto Fahrsicherheit und -komfort gut aus."In der Praxis entscheiden sich Dienstwagenfahrer häufig innerhalb ihrer Möglichkeiten für die etwas kleinere Motorisierung des Autos, dafür jedoch mit einer Top-Ausstattung", weiß Christopher Schmidt, Commercial Director, Direct Sales, bei LeasePlan. "Genau das kommt nach dem Ende der Laufzeit den Käufern von jungen Leasingrückläufern zugute. Sie erhalten eine umfangreiche Sonderausstattung zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Zunehmende Bedeutung gewinnen neuerdings reichweitenoptimierende Funktionen bei Elektroautos."Beliebteste Ausstattungen von Gebrauchtwagen:Mini- und Kleinwagen- Automatikgetriebe- Einparkhilfe- Klimaanlage- SitzheizungKompakt- und Mittelklasse- Anhängerkupplung- Automatikgetriebe- Klimaautomatik- Navigationssystem- Rückfahrkamera- Xenonlicht/LED-ScheinwerferObere Mittelklasse und SUV- Allradantrieb- Anhängerkupplung- Assistenzsysteme- Lederausstattung- Rückfahr-/360-Grad-Kamera- Schiebe-/Panoramadach- Sport-/Designpakete- StandheizungE-Autos- Schnellladefunktion- Wärmepumpe/ReichweitenoptimierungALD Carmarket ist der Gebrauchtwagenvertrieb von ALD Automotive | LeasePlan in Deutschland. Im Gebrauchtwagenzentrum in Dorfmark gibt es eine sich ständig wechselnde Auswahl an etwa 1000 hochwertigen und gepflegten Leasingrückläufern fast aller Marken. Das Kauf- und Leasingangebot ist auch online (https://shop.aldcarmarket.com/de-de) verfügbar.Pressekontakt:Britta GiesenReferentin Externe/Interne KommunikationTelefon: 0211/58640-511E-Mail: britta.giesen@leaseplan.comLeasePlan Deutschland GmbHLippestraße 440221 DüsseldorfInternet: www.leaseplan.deOriginal-Content von: LeasePlan Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113613/5949336