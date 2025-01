XRP am Weg zum Allzeithoch: Wie weit kann der Kurs noch steigen?

Anleger sind hin und her gerissen. Zwischen Euphorie vor Donald Trumps Amtsantritt und Zinsängsten geht es am Kryptomarkt schnell auf und ab. Nachdem es noch am Montag zu einem massiven Abverkauf gekommen ist, bei dem die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarkts um über 5 % eingebrochen ist, geht es nun wieder steil bergauf. Einmal mehr ist $XRP dabei die treibende Kraft. Der Kurs des Ripple Coins legt heute erneut zweistellig zu. Ein Bild, das es in den letzten Monaten schon öfter zu sehen gegeben hat. Wie lange kann das noch so weitergehen?

3 Gründe für den Anstieg

Um die Frage zu klären, wie weit es für Ripple bergauf gehen kann, sollte man sich zunächst anschauen, warum der Kurs überhaupt so stark steigt. Der wichtigste Grund ist die Tatsache, dass es unter Donald Trump eine kryptofreundlichere Regierung geben wird und der Rechtsstreit mit der SEC dadurch bald endet. Ripple war in den letzten Jahren für viele Partner ein zu heißes Eisen, solange die Rechtslage nicht geklärt ist. Das dürfte nun bald Geschichte sein.

Neben den Fundamentaldaten, die sich für $XRP zum Guten wenden, sind es Großinvestoren, die den Kurs in die Höhe treiben. On-Chain-Daten zeigen, dass Krypto-Wale ihre $XRP Bestände erhöhen. Allein in den letzten 2 Monaten haben Wale, die schon vorher investiert waren, über 1,4 Milliarden $XRP nachgekauft. Der dritte wichtige Punkt ist, dass sich die Chart-Situation seit Samstag gebessert hat und nochmal einen weiteren Anstieg zulässt.

Wenn der Kurs eines Coins nicht nur aufgrund eines kurzfristigen Hypes steigt, sondern die Rallye von starken Fundamentaldaten, Großinvestoren und einer bullishen Chart-Situation gestützt wird, kann man durchaus von einem nachhaltigen Anstieg sprechen. Dabei ist auch noch Luft nach oben gegeben.

Wie weit kann $XRP noch steigen?

Am Chart gibt es nicht mehr viel, das sich den Bullen bei $XRP in den Weg stellen könnte. Der Kurs steuert bereits auf die 3 Dollar Marke zu und wenn diese psychologisch wertvolle Marke überschritten wird, dürfte das die Bullen motivieren, das Allzeithoch von 3,84 Dollar in Angriff zu nehmen. Investoren sollten allerdings beachten, dass die Marktkapitalisierung heute schon deutlich höher ist als im Jahr 2018, als das Allzeithoch erreicht wurde, da heute schon viel mehr $XRP Coins in Umlauf sind als damals.

Wenn das Allezeithoch überschritten wird, gibt es auch keine wichtigen Marken mehr am Chart, an denen man sich orientieren kann, weshalb hier oft von einer "Discovery Zone" gesprochen wird, in der eben erkundet wird, wie weit es bergauf gehen kann. Zwar ist am Allzeithoch mit Widerstand zu rechnen, da hier einige Gewinnmitnahmen erfolgen dürften, die Chancen stehen aber gut, dass $XRP seinen Kurs nochmal mehr als verdoppeln könnte. Auch einen Anstieg auf 10 Dollar halten viele Analysten für möglich.

$XRP könnte unter Trump also eine große Zukunft vor sich haben. Auch Investoren, die den Run bis hierher verpasst haben, haben noch gute Chancen auf Gewinne. Wer auf der Suche nach noch mehr Gewinnpotenzial ist, wird aber eher bei kleineren Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung fündig, wobei derzeit vor allem Solaxy ($SOLX) extrem gefragt ist.

Solaxy steigt auf 10 Millionen Dollar

$XRP ist unter anderem wegen seiner Möglichkeit, Zahlungen in Sekundenschnelle durchzuführen, so beliebt bei Anlegern. Wer allerdings Gewinne von x100 und mehr sucht, hätte früher einsteigen müssen. Mit Solaxy ($SOLX) kommt nun ein Projekt auf den Markt, bei dem es ebenfalls um Geschwindigkeit geht. Solaxy entwickelt nämlich die erste Layer-2-Lösung für Solana. Während man solche Layer-2-Lösungen bisher eher von Ethereum kennt, soll Solaxy auch für Solana einige Vorteile bringen.

($SOLX Token-Vorverkauf - Quelle: Solaxy Website)

Solana ist zwar mit der Main Chain schon schnell und günstig, das hohe Aufkommen von Bots sorgt aber dafür, dass wichtige Transaktionen immer wieder fehlschlagen, da die Blockchain immer wieder überlastet ist. Mit der Layer 2 von Solaxy soll ein Teil dieser Transaktionen ausgelagert und gebündelt an die Main Chain zurückgeschickt werden.

Abgelehnte Transaktionen könnten auf Solana also bald der Vergangenheit angehören. Solaxy kommt neben einer eigenen Blockchain auch mit einem eigenen Token, wobei $SOLX derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist. Hier haben Anleger also noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, noch vor einer potenziellen Kursexplosion. Die Nachfrage ist bereits enorm.

Innerhalb kürzester Zeit haben Anleger über 10 Millionen Dollar investiert, um noch vor dem Listing an den Börsen dabei zu sein. Mit einer eigenen Blockchain könnte $SOLX schnell zu den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung aufsteigen, was für frühe Käufer Renditen von tausenden Prozent bedeuten könnte. Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach erhöht, was bereits erste Buchgewinne für frühe Käufer bedeutet.

