The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.01.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.01.2025
ISIN Name
FR0012448025 GECINA 15-25 MTN
DE000NWB17P2 NRW.BANK IS.A.17P 17/25
DE000A2BN9V2 IKB DT.IND.BK.MTN 17/25
DE000HLB7B97 LB.HESS.THR.CARRARA01K/23
DE000HLB4BW9 LB.HESS.THR.CARRARA01J/17
XS0479333311 POLEN 10/25 MTN
DE000HLB51V4 LB.HESS.THR. ANL.10F/23
XS1165128585 CHINA SHENH O.C.C. 15/25
XS2577033553 RAIFFEISENBK 23/26FLR MTN
DE000DW6C086 DZ BANK IS.A1964
FR0012452191 ARKEMA 15/25 MTN
XS2577740157 TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR
DE000A1685U2 STADT HAMBURG LSA A.1/17
XS2104915033 NATL GRID E. 20/25
XS1642590480 VOLKSWAGEN LEASING 17/25
XS1744744191 NORDMAZEDONIEN 18/25 REGS
DE000A14J1C8 NIEDERS.SCH.A.15/25 A.845
USU8079WAD75 TD SYNNEX 21/31 REGS
DE000DK0YT98 DEKA DL FESTZINS 21/25
DE000HVB6BE0 UC-HVB CRLNFI 25 HEI
DE000HVB6D87 UC-HVB CRLNFI 25 SOBD
DE000HVB6DA4 UC-HVB CRLNFI 25
USC2R71LAB79 CGI 21/31 REG.S
US302154DL06 EX.IMP.BK.K. 22/25
XS2425755803 AGR.BK CH. 22/25 MTN
XS2425360968 BEIJ. GAS SG 22/25
DE000HVB6D95 UC-HVB CRLNFI 25 CFUH
XS2416645203 CCTHK 2021 22/25 REGS
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