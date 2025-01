The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.01.2025ISIN NameFR0012448025 GECINA 15-25 MTNDE000NWB17P2 NRW.BANK IS.A.17P 17/25DE000A2BN9V2 IKB DT.IND.BK.MTN 17/25DE000HLB7B97 LB.HESS.THR.CARRARA01K/23DE000HLB4BW9 LB.HESS.THR.CARRARA01J/17XS0479333311 POLEN 10/25 MTNDE000HLB51V4 LB.HESS.THR. ANL.10F/23XS1165128585 CHINA SHENH O.C.C. 15/25XS2577033553 RAIFFEISENBK 23/26FLR MTNDE000DW6C086 DZ BANK IS.A1964FR0012452191 ARKEMA 15/25 MTNXS2577740157 TORONTO-DOM. BK 23/25 FLRDE000A1685U2 STADT HAMBURG LSA A.1/17XS2104915033 NATL GRID E. 20/25XS1642590480 VOLKSWAGEN LEASING 17/25XS1744744191 NORDMAZEDONIEN 18/25 REGSDE000A14J1C8 NIEDERS.SCH.A.15/25 A.845USU8079WAD75 TD SYNNEX 21/31 REGSDE000DK0YT98 DEKA DL FESTZINS 21/25DE000HVB6BE0 UC-HVB CRLNFI 25 HEIDE000HVB6D87 UC-HVB CRLNFI 25 SOBDDE000HVB6DA4 UC-HVB CRLNFI 25USC2R71LAB79 CGI 21/31 REG.SUS302154DL06 EX.IMP.BK.K. 22/25XS2425755803 AGR.BK CH. 22/25 MTNXS2425360968 BEIJ. GAS SG 22/25DE000HVB6D95 UC-HVB CRLNFI 25 CFUHXS2416645203 CCTHK 2021 22/25 REGS