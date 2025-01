Warum die Industrie gegen die PFAS-Regulierung der EU kämpft und warum sich Gregor für ein digitales Saxophon begeistert, erfahrt ihr in der neuen Podcast-Folge. TR-Redakteurin Andrea Hoferichter begleitet das Thema PFAS schon lange. Die per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen sind Chemikalien, die in unseren täglichen Gebrauchsgegenständen enthalten sind: Bratpfannen, Wetterjacken, Pizzakartons, aber auch in Klebstoffen und Teppichen oder sie dienen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...