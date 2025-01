© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Am Mittwoch wird das US-amerikanische Bureau of Labor die Inflationsdaten für Dezember veröffentlichen. Die Zahlen könnten die aktuellen Abwärtsbewegungen im S&P 500 weiter befeuern. Was der Markt erwartet.Der S&P 500 wird sich am 15. Januar voraussichtlich um 1 Prozent in die eine oder andere Richtung bewegen, basierend auf den Kosten für Puts und Calls, so Stuart Kaiser, Leiter der US-Aktienhandelsstrategie bei der Citigroup. Das ist die größte implizite Bewegung vor einer Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex seit den Turbulenzen bei den Regionalbanken im März 2023. Analysten gehen davon aus, dass die monatliche Kern-Inflation im Dezember um 0,2 Prozent gestiegen ist, nach 0,3 …