Düsseldorf (ots) -"Leinen los" für das erste neue Flusskreuzfahrtschiff des Jahres 2025! VIVA Cruises, Europas modernster Anbieter für Flussreisen, bringt mit der VIVA ENJOY einen weiteren Flottenzuwachs in Fahrt und steuert konsequent auf Kurs Wachstum. Der dritte Neubau des Düsseldorfer Veranstalters bietet Platz für 190 Gäste, glänzt mit drei Restaurants, modernem Design und - wie generell bei VIVA Cruises - mit einem hochwertigen All-Inclusive-Konzept. Die VIVA ENJOY ist eines der modernsten Flusskreuzfahrtschiffe Europas: Nutzung von Landstrom und Energiegewinnung über Solar Panele gehören ebenso dazu wie die künftige Nutzung von HVO-Treibstoff aus 100 Prozent nachwachsenden Rohstoffen.· Neue viertägige Wellnessreisen und eine große Europa ReiseDie neuen Routen reichen von viertägigen Wellnessreisen ab Frankfurt über unterschiedliche einwöchige Routen auf Rhein und Donau bis zur großen Europa Reise ab Amsterdam bis Budapest. Neben Frankfurt und Amsterdam sind Basel und Wien weitere Starthäfen der VIVA ENJOY.· VIVA Cruises um Geschäftsführerin Andrea Kruse schreibt ErfolgsgeschichteDie erfolgreiche Flotte von VIVA Cruises setzt in der Branche neue Maßstäbe: Speziell das Innendesign und das hochwertige Angebot an Speisen und Getränken und nicht zuletzt die Ausrichtung auf einen internationalen Gäste-Mix tragen die deutliche Handschrift von Geschäftsführerin Andrea Kruse. "Ich bin sehr froh, dass wir bei VIVA Cruises neben Gästen aus Deutschland, Österreich, Skandinavien, der Schweiz oder aus den Benelux-Ländern auch Passagiere aus Großbritannien, Nord- und Südamerika, Asien und sogar Australien an Bord begrüßen dürfen." Auch dieser internationale Mix spiegelt den Lifestyle von VIVA Cruises wider.· VIVA Cruises: Sechs Schiffe ganzjährig im Einsatz und Verzicht auf SonderpreiseAndrea Kruse weiter: "Mittlerweile haben wir sechs Schiffe sogar ganzjährig im Einsatz und für 2026 ist weiteres Wachstum fest geplant. Und besonders stolz sind wir darauf, konsequent auf Sonderpreise zu verzichten."· Neubau VIVA ENJOYDie VIVA ENJOY verfügt über insgesamt 95 Kabinen für bis zu 190 Passagiere. Neu - und ähnlich zum Schwesterschiff VIVA TWO - ist die Architektur, die sich nicht nur in einem offenen Bereich über zwei Decks von Lounge und Restaurant zeigt, sondern auch Platz für ein drittes Restaurant schafft: Das Spezialitätenrestaurant MOMENTS, das ebenfalls im VIVA All-Inclusive enthalten ist. Erstmals gibt es an Bord der VIVA ENJOY passend zu den neuen viertägigen Wellnessreisen sogar einen separaten Yoga-Raum. Alle Kabinen sind mit Kaffeemaschinen ausgestattet, die Minibar wird täglich neu befüllt. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten.Weitere Informationen: www.viva-cruises.com Tel: +49 211 274 032 50VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen. Unter dem Motto "Enjoy the Moment" genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro.Pressekontakt:John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880mail@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: VIVA Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129783/5949368