Halifax, Nova Scotia - 14. Januar 2025 - MedMira Inc. (MedMira) (TSXV: MIR) gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Health Canada die Zulassung für seinen Reveal HIV-1/2-Schnelltest (Reveal HIV-Test) für den Point-of-Care (POC)-Einsatz erhalten hat. Der Reveal HIV-Schnelltest hat eine Sensitivität von 99,64% und eine Spezifität von 99,71% erreicht und eignet sich damit hervorragend für Angehörige der Gesundheitsberufe, die ein schnelles, zuverlässiges und qualitativ hochwertiges Ergebnis benötigen, das in jeder Gesundheitseinrichtung verwendet werden kann.

Der Reveal HIV-Test ermöglicht ein sofortiges Ergebnis zum genauen Nachweis von HIV-1/2-Antikörpern mit nur einer kleinen Probe, die durch einen Stich in den Finger entnommen wird. Da der Test (nach der Probenentnahme) in weniger als 1 Minute durchgeführt werden kann, erhält der Anwender ein sofortiges Ergebnis, das nicht verfliegt. Dies und die Tatsache, dass keine besondere Lagerung erforderlich ist, machen den Reveal-HIV-Test zu einem äußerst geeigneten Instrument für alle Bereiche des Gesundheitswesens.

Das Produkt basiert auf der einzigartigen und patentierten Rapid Vertical Flow Technology von MedMira mit einer eingebauten Reagenz- und Verfahrenskontrolllinie, die es dem Benutzer ermöglicht, sicher zu sein, dass der Test korrekt durchgeführt wird. Dieses besondere Merkmal bietet den Komfort und die Sicherheit, dass ein Test korrekt durchgeführt wurde. Ein unverzichtbares Element für jeden Schnelltest, insbesondere für lebensverändernde Diagnosen wie HIV.

"Unser REVEAL HIV-Test ist eine der schnellsten und zuverlässigsten Lösungen für den HIV-Nachweis. Da die HIV-Infektionsraten in Kanada weiter ansteigen, benötigen Gesundheitsdienstleister Diagnosen, die nicht nur genau, sondern auch einfach, kostengünstig und in jeder Umgebung zugänglich sind. Ob in unterversorgten, abgelegenen Gebieten oder in städtischen Zentren mit überlasteten Gesundheitssystemen, unser Test ist so konzipiert, dass er sofortige und verwertbare Ergebnisse liefert. sagte Hermes Chan, CEO von MedMira. "Gemeinsam mit unseren Partnern, wie REACH Nexus, sind wir bestrebt, unsere innovativen Lösungen schnell einzuführen und Kanadas Bemühungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu unterstützen, das HIV-Screening zu modernisieren und auszuweiten."

Die neuesten Daten der kanadischen Gesundheitsbehörde (Public Health Agency of Canada) zeigen, dass die HIV-Neudiagnosen zwischen 2022 und 2023 um mehr als 35 % gestiegen sind, wobei die Raten in Manitoba um mehr als 40 % zunahmen. In Saskatchewan lag die HIV-Rate bei 19,4 pro 100.000 Menschen, mehr als dreimal so hoch wie die nationale Rate.

Diese Zulassung folgt auf die Zulassung des MultiploTP/HIV-Schnelltests von MedMira am 24. Dezember 2024. Ziel des Unternehmens ist es, dem kanadischen Markt eine Reihe von Alternativen zu bieten, da bestimmte Gesundheitseinrichtungen und -programme oder Fachleute auf eine bestimmte Krankheit abzielen. Daher bietet das Unternehmen seinen Multiplo TP/HIV Kombinationstest oder seine Reveal Einzelmarker-Tests wie den Reveal HIV-Test an. MedMira erwartet die Zulassung des Reveal TP-Tests in den kommenden Wochen.

Über MedMira

MedMira ist ein führender Entwickler und Hersteller von Schnelltests im vertikalen Fluss . Die Tests des Unternehmens bieten Krankenhäusern, Labors, Kliniken und Einzelpersonen eine sofortige Diagnose von Krankheiten wie HIV, Syphilis, Hepatitis und SARS-CoV-2 in nur drei einfachen Schritten. Die Tests des Unternehmens werden weltweit unter den Marken REVEAL , REVEALCOVID-19 , Multiplo und Miriad vertrieben. Der auf der patentierten Rapid Vertical Flow Technologie basierende HIV-Schnelltest von MedMira ist der einzige weltweit, der in Kanada, den Vereinigten Staaten, China und der Europäischen Union zugelassen ist. Der Firmensitz und die Produktionsanlagen von MedMira befinden sich in Halifax, Nova Scotia, Kanada. Für weitere Informationen besuchen Sie medmira.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind und die gegenwärtigen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln, einschließlich Aussagen über eine mögliche behördliche Zulassung, Produkteinführung, zukünftiges Wachstum und neue Geschäftsmöglichkeiten. Tatsächliche Ereignisse können erheblich von den hierin enthaltenen Prognosen abweichen und hängen von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, sich ändernde Marktbedingungen, den erfolgreichen und rechtzeitigen Abschluss klinischer Studien, Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem behördlichen Zulassungsverfahren, dem Aufbau von Unternehmensallianzen und anderen Risiken, die von Zeit zu Zeit in den Quartalsberichten des Unternehmens aufgeführt werden.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

MedMira Kontakt

Markus Meile

Finanzvorstand

MedMira Inc.

mailto:ir@medmira.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

