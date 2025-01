Rawbank, die führende Bank in der Demokratischen Republik Kongo, gibt die Auflage ihrer zweiten Emission eines Geldmarktpapiers für einen lokalen Bergbauunternehmer in der Region Katanga in Höhe von 10 Millionen USD bekannt. Diese Transaktion, die vom Handelsraum der Rawbank arrangiert wurde, bestätigt die Rolle der Bank als wichtiger Akteur bei der Finanzinnovation in der Demokratischen Republik Kongo und erfüllt gleichzeitig den strategischen Finanzierungsbedarf von Unternehmen, die in wichtigen Sektoren der nationalen Wirtschaft tätig sind.

Nach dem Erfolg ihrer ersten Emission im Jahr 2022, die einen bedeutenden Schritt nach vorne für den Finanzmarkt in der Demokratischen Republik Kongo darstellte, hat Rawbank ihre Vorreiterrolle durch die Einführung von Lösungen, die immer besser an die lokalen Bedingungen angepasst sind, bestätigt. Eine wichtige Neuerung bei dieser Emission ist die Aufnahme einer Unternehmensgarantie eine Premiere in der Demokratischen Republik Kongo -, die die Sicherheit der Anleger erhöht und die Finanzierungsmöglichkeiten auf dem Geldmarkt erweitert. Diese Transaktion wurde von der Zentralbank des Kongo (CBC) gemäß Anweisung 50 genehmigt, die die Ausgabe von Geldmarktpapieren regelt.

Mustafa Rawji, Chief Executive Officer von Rawbank, erklärte: "Diese Transaktion stärkt unsere Führungsposition im Bankensektor der Demokratischen Republik Kongo und unterstreicht unser Engagement für die Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Indem wir wichtigen Unternehmen den Zugang zu Finanzmitteln erleichtern, tragen wir zum Wachstum und zur Diversifizierung der nationalen Wirtschaft bei."

Etienne Mabunda, kaufmännischer Leiter von Rawbank, erklärte: "Diese zweite Ausgabe eines Geldmarktpapiers zeugt von unserer Fähigkeit, innovativ zu sein und die spezifischen Bedürfnisse unserer institutionellen Kunden zu erfüllen. Dank unseres Handelsraums, der internationalen Standards entspricht, konnten wir diese Transaktion bestmöglich strukturieren und unseren Investoren so in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld bessere Renditen bieten."

Die Bergbauindustrie, die mehr als 70 der Exporte der Demokratischen Republik Kongo ausmacht, bleibt ein wichtiger Pfeiler der kongolesischen Wirtschaft. Indem sie einem nationalen Betreiber Zugang zu wettbewerbsfähigen Finanzierungen verschafft, trägt diese neue Emission direkt zur Ankurbelung der Wirtschaftstätigkeit in der Region und zur Stärkung des Anlegervertrauens bei, während gleichzeitig die lokalen Ersparnisse durch attraktive Finanzprodukte gefördert werden.

Seit 23 Jahren unterstützt die Rawbank mit einem Gesamtvermögen von 5 Milliarden US-Dollar die Entwicklung der kongolesischen Wirtschaft. Die Rawbank ist seit 12 Jahren die führende Bank in der Demokratischen Republik Kongo und bietet über 500.000 Firmen-, KMU- und Privatkunden die modernsten Produkte und Dienstleistungen über ein Netzwerk von mehr als 100 Filialen in 19 Provinzen, ein digitales Angebot mit Illicocash, Internetbanking und über 250 Geldautomaten.

Ihre Bemühungen wurden 2022 und 2024 mit den African Banker Awards für die beste Regionalbank in Zentralafrika, einem Moody's CAA 1-Rating und den Zertifizierungen nach ISO/IEC 20000 und ISO/IEC 27001 gewürdigt. Zu den vertrauenswürdigen Partnern von Rawbank gehören unter anderem IFC, BAD, TDB, BADEA, Shelter Africa und AGF.

