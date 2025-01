FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung von Preisdaten aus den USA wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,03 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend knapp über der Marke gestanden hatte.

Am Devisenmarkt warteten die Anleger auf Daten zur Preisentwicklung in den USA. Diese stehen am Nachmittag auf dem Programm und werden wegen der möglichen Folgen für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed stark beachtet. Analysten gehen davon aus, dass sich die Inflation im Dezember weiter verstärkt hat und erwarten im Schnitt eine Jahresrate von 2,9 Prozent.

Zuletzt hatten starke Daten vom US-Arbeitsmarkt und die hartnäckig hohe Inflation in den USA die Spekulation auf sinkende Zinsen gedämpft. Die Folge waren Kursgewinne beim US-Dollar, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet. Zu Beginn der Woche war die Gemeinschaftswährung noch auf den tiefsten Stand seit Ende 2022 gefallen und konnte sich seitdem etwas erholen.

"Die Verbraucherpreise in den USA werden heute wohl kaum in der Lage sein, die Inflationssorgen zu vertreiben und die Zinssenkungsfantasie wieder anzuregen", kommentierten Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

In Großbritannien hatte sich die Inflation im Dezember hingegen abgeschwächt. Die Jahresrate sank überraschend auf 2,5 Prozent, von zuvor 2,6 Prozent. Das britische Pfund geriet nach den Preisdaten nur zeitweise etwas unter Druck, konnte dann aber zum US-Dollar leicht zulegen./jkr/mis