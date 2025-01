Der Investment- und Asset-Manager IMMAC Holding AG hat den Vertrieb des geschlossenen Publikums-AIF "IMMAC 130. Renditefonds - Bad Laer" gestartet- Der Fonds investiert in eine Pflegeeinrichtung im Kurort Bad Laer in Niedersachsen. Der Investment- und Asset-Manager IMMAC Holding AG mit Fokus auf Healthcare-Immobilien, hat den Vertriebsstart des geschlossenen Publikums-AIF "IMMAC 130. Renditefonds - Bad Laer" bekannt gegeben. Der Fonds investiert in die "Blomberg Klinik" im Kurort Bad Laer in Niedersachsen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...